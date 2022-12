Les craintes d'une Fed belliqueuse pèsent sur la roupie ; les primes augmentent.

La roupie était à 82,8525 par dollar américain à 10 h 28 IST, contre 82,7625 lors de la session précédente.

La paire USD/INR s'est maintenue dans une fourchette étroite de 82,58 à 82,88 cette semaine, en raison des offres des banques du secteur public et de la demande persistante de dollars des entreprises, selon les traders.

"Le sentiment d'aversion au risque et une reprise sur le Dollar Index devraient peser sur la roupie", a déclaré Dilip Parmar, analyste de recherche chez HDFC Securities.

"La roupie s'est négociée dans une fourchette étroite, avec une faible volatilité, au cours des deux dernières semaines."

Le Dollar Index a augmenté jeudi et les rendements des bons du Trésor à échéance proche ont progressé après une révision à la hausse des données du PIB américain du troisième trimestre. De plus, les demandes initiales de chômage hebdomadaires aux États-Unis ont augmenté moins que prévu.

Les données positives, par rapport aux attentes, ont suscité des inquiétudes quant à savoir si la Fed pourrait opter pour une hausse plus importante des taux lors de sa prochaine réunion en février. Actuellement, les attentes sont que la Fed pourrait ralentir à une hausse de taux de 25 points de base.

Les actions et les devises asiatiques étaient pour la plupart en baisse. L'indice indien Nifty 50 était en baisse de plus de 1%, glissant sous le niveau des 18 000. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont peu changé après une baisse de 1,5 % pendant la nuit.

Les primes à terme USD/INR ont encore augmenté, le rendement implicite à 1 an grimpant à 2,17 %. Les paiements effectués par les banques du secteur public dans les contrats à terme lointains - qui, selon les traders, sont probablement effectués pour le compte de la Reserve Bank of India - ont fait grimper le taux à 1 an de près de 60 points de base au cours des deux dernières semaines.