Les coûts élevés de l'énergie, la faiblesse de la demande mondiale, l'évolution vers des économies nettes à zéro et la concurrence croissante de la Chine soulèvent des questions existentielles pour le modèle économique de l'Allemagne.

Les chefs d'entreprise et les lobbies commerciaux affirment que sa base industrielle historiquement forte est sur le point de se fissurer, un risque de "désindustrialisation" qui s'accompagne souvent d'appels au soutien du gouvernement.

Mais dans quelle mesure ce risque est-il réel ? Voici quelques données clés et l'interprétation qu'en font les observateurs attentifs de l'économie allemande.

DIMINUTION DE LA PRODUCTION

Les données mensuelles sur la production industrielle donnent les aperçus les plus évidents de la situation du secteur, et elles montrent un net déclin depuis la fin de l'année 2017, exacerbé par la pandémie de COVID-19 et maintenant par la guerre en Ukraine.

"En Allemagne, il est relativement clair que la production industrielle restera plus faible qu'avant les augmentations des prix (de l'énergie) avec la guerre en Ukraine", a déclaré Torsten Schmidt, économiste à l'Institut Leibniz pour la recherche économique RWI.

La production industrielle fait référence à la production des secteurs de la fabrication, de l'énergie et de la construction. L'indicateur est un indice basé sur une période de référence et montre les changements dans les volumes de production.

Bien que cet indicateur donne la vision la plus actuelle de l'évolution de l'industrie, les économistes utilisent d'autres mesures pour obtenir une vision plus large de la tendance.

LA VALEUR AJOUTÉE SE MAINTIENT

L'une de ces mesures est la valeur ajoutée à l'économie par l'industrie manufacturière, qui n'a connu qu'une légère baisse.

"L'Allemagne produit en effet moins de voitures, moins d'autres produits et en exporte moins", a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef de Berenberg. "Cependant, si vous regardez ce que les entreprises allemandes gagnent réellement en faisant cela, la valeur ajoutée par voiture ou par machine a augmenté.

Selon M. Schmieding, cela montre que les entreprises progressent sur l'échelle de la qualité. Un autre facteur est que, les chaînes d'approvisionnement ayant été mises à rude épreuve par les turbulences commerciales de ces cinq dernières années, les entreprises s'approvisionnent davantage en intrants sur le territoire national.

À 20 %, la part de l'industrie manufacturière dans la production totale de l'Allemagne est bien supérieure à la moyenne de 16 % dans l'Union européenne et, à l'exception du Japon, bien plus élevée que dans les autres grandes économies du monde.

"Le taux de l'industrie est largement stable, constant à un niveau très, très élevé", a déclaré Timo Wollmershaeuser, économiste à l'institut Ifo. "Rien ne s'est produit ces dernières années qui puisse m'inquiéter.

L'EMPLOI DIMINUE, MAIS À PARTIR D'UN NIVEAU ÉLEVÉ

Certains économistes définissent la désindustrialisation comme une perte significative de travailleurs dans le secteur industriel.

Bien que les données montrent une tendance à la baisse sur le long terme, l'industrie manufacturière en Allemagne représente encore 27 % de l'emploi total, contre 32 % il y a 20 ans, selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail. Cette part reste bien plus importante que dans les autres grandes économies de la zone euro, à l'exception de l'Italie.

Tout en affirmant que la baisse n'est pas assez marquée pour suggérer une désindustrialisation, Klaus-Juergen Gern, de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, reconnaît qu'il s'agit d'une tendance "dans laquelle la production va migrer ou a migré hors de l'Allemagne de manière permanente".

Wollmershaeuser, de l'Ifo, a noté que les pénuries de main-d'œuvre encourageaient l'automatisation qui, à son tour, entraînait une baisse de l'emploi.

"Fondamentalement, cela signifie que l'emploi peut diminuer, mais que la création de valeur peut continuer à augmenter", a-t-il déclaré.

LA POLITIQUE EST UN REPOUSSOIR

Selon une étude réalisée par le groupe de services professionnels EY, les investissements directs étrangers en Allemagne ont chuté de 12 % l'année dernière, soit un taux supérieur à celui de la baisse des investissements directs étrangers dans l'ensemble de l'Europe.

De même, une étude de l'Institut économique allemand IW montre que les entreprises étrangères n'investiront qu'environ 22 milliards d'euros (24 milliards de dollars) en Allemagne en 2023, soit le niveau le plus bas depuis 10 ans.

"La politique rend l'investissement en Allemagne tout sauf attractif pour les entreprises", a déclaré Christian Rusche, économiste à l'IW, à propos des différends en matière de politique industrielle au sein de la coalition du chancelier Olaf Stolz, composée de sociaux-démocrates, d'écologistes et de libéraux favorables à l'entreprise.

Le manque de main-d'œuvre qualifiée freine également les décisions d'investissement. Selon les estimations officielles allemandes, le pays comptera 7 millions de travailleurs qualifiés en moins d'ici 2035, sur une population active d'environ 46 millions de personnes.

UN DÉFI PLUS LARGE

Si les données montrent une tendance à la baisse de l'industrie manufacturière à partir d'une base beaucoup plus élevée que dans d'autres économies, les économistes s'accordent à dire que les craintes de désindustrialisation sont - pour l'instant - exagérées.

Selon M. Gern, de l'Institut de Kiel, le pays suit une tendance typique des économies matures, qui consiste à réduire la part de la production industrielle dans la production totale.

"Nous ne pouvons pas encore parler de désindustrialisation, mais il y a des défis structurels", a-t-il déclaré, notant la baisse de 20 % de la production dans les secteurs à forte consommation d'énergie en 2023.

Le ministre de l'économie, Robert Habeck, et le ministre des finances, Christian Lindner, reconnaissent tous deux que l'Allemagne est confrontée à des problèmes structurels en tant que site d'implantation d'entreprises, mais leurs propositions sur la manière de résoudre les problèmes dans le secteur diffèrent.

Alors que l'écologiste Habeck propose des subventions pour promouvoir les investissements dans les technologies vertes, l'économiste libéral Lindner estime que le pays a besoin de moins de bureaucratie.

(1 $ = 0,9308 euros)