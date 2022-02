Les craintes de guerre en Ukraine ébranlent les actions et font grimper le pétrole en flèche

Le spectre d'une guerre sur le flanc oriental de l'Europe s'était agité lundi, faisant grimper les prix du pétrole à leur plus haut niveau depuis sept ans, après que le président russe Vladimir Poutine eut ordonné l'entrée de troupes dans les régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk.

Les États-Unis et leurs alliés européens ont commencé à annoncer de nouvelles sanctions sévères en réponse, le chancelier allemand Olaf Scholz avertissant que le gazoduc Nord Stream 2 se verrait désormais refuser la certification pour commencer à fonctionner.

L'indice européen STOXX 600 a chuté de près de 2 % pour atteindre son plus bas niveau depuis sept mois dans les premiers échanges. Mais l'humeur est devenue plus positive et l'indice a retrouvé son niveau de clôture de lundi après des informations selon lesquelles la Russie reconnaîtrait les frontières actuelles des régions séparatistes.

Le rouble, qui a été frappé par la montée des tensions ces dernières semaines, a progressé sur les marchés des changes, tandis que les actions allemandes, considérées comme plus vulnérables en raison de la forte dépendance du pays à l'égard du gaz russe, ont également effacé leurs pertes de plus de 2 % et sont restées stables.

Wall Bourse a également effacé ses pertes, les indicateurs à terme du S&P 500 devenant positifs et le Nasdaq récupérant des pertes d'environ 2 % pour s'échanger en baisse de 0,4 %.

"Nous ne sommes pas dans le clair, mais cela donne une voie à la désescalade", a déclaré Peter Kisler, gestionnaire de fonds de Trium Capital, en faisant référence aux nouvelles sur la reconnaissance de la frontière ukrainienne.

L'armée ukrainienne a déclaré plus tôt que deux soldats avaient été tués et 12 blessés dans des bombardements par des séparatistes pro-russes dans l'est au cours des dernières 24 heures.

La perspective d'une guerre européenne majeure avait incité les investisseurs à se débarrasser des actions et d'autres actifs plus risqués, tandis que le Brent a bondi de plus de 3 dollars pour dépasser 99 dollars à un moment donné pour son plus haut depuis septembre 2014, reflétant les craintes que les exportations énergétiques de la Russie puissent être perturbées par tout conflit. [O/R]

La dette publique de référence était également en demande. Les rendements des obligations d'État allemandes ont atteint leur plus bas niveau depuis le 4 février, tandis que les bons du Trésor américain se sont redressés.

"L'Europe est dans une situation très, très inconfortable", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets. "Ce que vous obtenez est un jeu classique de risk-off ici".

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 50 pays, est tombé à son plus bas niveau depuis le 28 janvier avant de réduire ses pertes pour s'établir à 0,1 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, avait auparavant reculé de 1,5 %.

L'or au comptant, quant à lui, est devenu négatif après avoir augmenté de plus de 0,4 % pour atteindre un sommet de six mois à près de 1 913 $.

Le brut Brent -

LES MÉTAUX BRILLENT, LE ROUBLE SE REDRESSE

Washington et les capitales européennes ont condamné l'intervention de la Russie dans les régions séparatistes ukrainiennes, promettant de nouvelles sanctions, tandis que le ministre ukrainien des affaires étrangères a déclaré avoir reçu l'assurance d'une réponse "résolue et unie" de l'Union européenne.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a gelé la certification du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne, une mesure largement considérée comme la plus sévère que l'Europe puisse prendre contre Moscou à ce stade.

La Grande-Bretagne a imposé des sanctions à cinq banques russes et à trois particuliers fortunés dans le cadre de ce que le Premier ministre Boris Johnson a appelé une "première tranche, un premier barrage" de sanctions.

Les craintes d'une rupture de l'approvisionnement en provenance de Russie ont fait grimper l'aluminium négocié à Londres à son plus haut niveau depuis plus de 13 ans, soit 3 350 dollars la tonne, tandis que le nickel de référence a atteint son plus haut niveau depuis août 2011. Le nickel négocié à Shanghai a atteint un niveau record.

Le rouble russe a glissé à son plus bas niveau en 15 mois dans les premiers échanges asiatiques, passant sous la barre des 80 contre le dollar avant de se retourner et de remonter.

Le rouble a perdu 12 % en raison de la perspective d'une invasion de l'Ukraine, et les actions russes ont baissé d'un tiers.

Les monnaies de la Russie et de l'Ukraine ont chuté...