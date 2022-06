Les craintes de récession aux États-Unis assombrissent les perspectives du Japon et des usines mondiales

L'activité manufacturière australienne est restée stable ce mois-ci, selon des données publiées jeudi qui, avec les chiffres du Japon, précèdent une série d'enquêtes sur les indices des directeurs d'achat (PMI) européens et américains qui seront publiées plus tard dans la journée.

Les résultats seront examinés de près alors que les marchés financiers s'inquiètent des fortes augmentations des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et de la poursuite du resserrement agressif prévu dans les mois à venir, qui ont considérablement augmenté le risque d'une récession aux États-Unis.

"Les perspectives macroéconomiques mondiales se sont considérablement détériorées depuis fin 2021", a déclaré Fitch Ratings, qui a réduit les perspectives de croissance mondiale de cette année à 2,9 % en juin, contre 3,5 % en mars.

"La stagflation, qui se caractérise par une inflation élevée persistante, un chômage élevé et une faible demande, est devenue le thème de risque dominant depuis la fin du 1er trimestre 22 et un scénario de risque potentiel plausible", indique l'agence dans un rapport publié cette semaine.

Un nombre croissant d'acteurs du marché, y compris la société d'investissement américaine PIMCO, mettent en garde contre le risque de récession alors que les banques centrales du monde entier resserrent leur politique monétaire pour lutter contre une inflation élevée persistante.

Une série de données récentes dans le monde entier a montré que les décideurs politiques marchent sur une corde raide alors qu'ils tentent de désamorcer les pressions inflationnistes sans faire basculer leurs économies respectives dans un ralentissement brutal.

Aux États-Unis, les ventes au détail ont chuté de manière inattendue en mai et les ventes de maisons existantes ont atteint leur niveau le plus bas depuis deux ans, signe que l'inflation élevée et la hausse des coûts d'emprunt commencent à nuire à la demande.

L'économie britannique s'est contractée de manière inattendue en avril, ajoutant aux craintes d'un fort ralentissement, les entreprises se plaignant de la hausse des coûts de production.

En Asie, les exportations de la Corée du Sud pour les 10 premiers jours de juin ont diminué de près de 13 % en glissement annuel, soulignant le risque croissant pour les économies de la région axées sur les exportations.

Et en Chine, alors que les exportateurs ont bénéficié de ventes solides en mai, aidés par l'assouplissement des restrictions nationales COVID-19, de nombreux analystes s'attendent à des perspectives plus difficiles pour la deuxième plus grande économie du monde en raison de la guerre en Ukraine et de la hausse des coûts des matières premières.

L'enquête au Jibun Bank flash Japan Manufacturing PMI a glissé à 52,7 en juin contre 53,3 en mai, marquant la plus faible expansion depuis février, a montré l'enquête jeudi.

Signe de l'impact persistant de la pandémie, le géant de l'automobile Toyota Motor Corp a réduit son plan de production mondial de juillet de 50 000 véhicules, les pénuries de semi-conducteurs et les perturbations de l'approvisionnement en pièces COVID-19 continuant à freiner la production.

"Malgré la récente atténuation des blocages en Chine, les délais de livraison des fournisseurs ont continué à s'allonger le mois dernier, mais à un rythme légèrement plus lent", a déclaré Marcel Thieliant, économiste principal pour le Japon chez Capital Economics.

La clé pour le Japon sera de savoir si la consommation rebondit assez fortement après un effondrement induit par la pandémie, pour compenser les vents contraires externes émergents tels qu'un ralentissement américain attendu, disent les analystes.

Les indices PMI de la France, de l'Allemagne, de la zone euro, de la Grande-Bretagne et des États-Unis seront publiés plus tard jeudi.