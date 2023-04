Les craintes de récession entraînent une baisse hebdomadaire des actions

Les actions asiatiques ont glissé vers leur pire semaine en un mois et demi vendredi et le pétrole a subi des pertes, tandis que les obligations ont bénéficié de leur meilleure offre depuis des semaines, alors que les données et les bénéfices américains ont montré des signes de faiblesse.

Les chiffres de la nuit ont montré que davantage d'Américains ont déposé des demandes d'allocations de chômage et que l'activité manufacturière dans la région du centre du littoral atlantique a chuté à son niveau le plus bas depuis près de trois ans. Dans le sillage d'autres signaux indiquant que la plus grande économie du monde ralentit, les données ont contribué à faire baisser les contrats à terme sur le pétrole Brent, un indicateur de l'activité mondiale, de 2,4 %, ce qui représente leur plus forte baisse en une seule journée depuis cinq semaines. Les bons du Trésor américain se sont redressés, les rendements à deux ans ayant baissé de plus de 9 points de base au cours de la nuit, les investisseurs se tournant vers la sécurité et pariant sur le fait que le cycle des hausses de prix aux États-Unis est pratiquement terminé. En début de journée, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, était en baisse de 0,3 % et de 1 % pour la semaine jusqu'à présent, sa pire performance depuis que les inquiétudes concernant la stabilité des banques ont envahi les marchés à la mi-mars. "La tendance à la hausse des demandes d'allocations chômage montre clairement un ralentissement du marché du travail et renforce l'idée d'une récession américaine en 2023", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la National Australia Bank. L'indice économique avancé américain, une jauge de l'activité économique future, a également baissé à son plus bas niveau depuis novembre 2020 dans la nuit et il signale une récession à partir de la mi-2023. L'indice S&P 500 a également chuté cette nuit, les résultats médiocres ayant entraîné des ventes massives. Les actions Tesla ont chuté de 9,7 % après que le fabricant de véhicules électriques a affiché sa marge brute trimestrielle la plus faible en deux ans. Les actions d'AT&T ont baissé de 10,4 % après que l'opérateur sans fil a manqué les estimations de revenus et de flux de trésorerie. Les signaux de ralentissement ont également pesé sur le dollar américain, les opérateurs pariant sur une réduction de 50 points de base des taux d'intérêt américains cette année. Les mouvements ont été légers en Asie, mais l'euro reste proche de son plus haut niveau de la semaine dernière à 1,0971$. [FRX/] Le yen s'est maintenu à 134,11 pour un dollar, bien que le dollar néo-zélandais ait subi des pertes à 0,6162 $ après les données d'inflation plus faibles que prévu de jeudi. VALEUR JAPONAISE Le marché japonais a été une exception notable dans la région, avec le Nikkei touchant un plus haut de huit mois et en voie de réaliser un deuxième gain hebdomadaire consécutif. La gouvernance d'entreprise au Japon est soudainement devenue une cause célèbre et semble sortir le troisième marché boursier du monde de décennies de léthargie. "Le commerce de valeur a fonctionné", a déclaré Puneet Singh, directeur de la recherche quantitative à la Société Générale à Singapour. "Si vous achetez de la valeur au Japon, si je regarde le ratio cours/bénéfice et que j'achète les valeurs à faible ratio cours/bénéfice, c'est tout, vous avez surperformé le marché. L'inflation au Japon s'est maintenue au-dessus de l'objectif de la banque centrale en mars, selon des données publiées vendredi, maintenant les paris du marché sur le fait que la Banque du Japon pourrait mettre fin à sa politique d'achat massif d'obligations afin de réduire les rendements des obligations d'État. Les rendements au Japon sont restés globalement stables vendredi, évitant de suivre l'exemple des États-Unis cette nuit. La BOJ se réunit la semaine prochaine. "Il semble que les participants au marché aient pris des positions en prévision de changements de politique avant la réunion", a déclaré Naka Matsuzawa, stratège chez Nomura, bien qu'il ne s'attende à aucun changement. "Nous pensons que des changements lors de la réunion de juin sont désormais plus probables, tant que les troubles financiers aux États-Unis et en Europe ne reprennent pas de l'ampleur. Ailleurs, l'ambiance a pesé sur le bitcoin, qui est repassé sous la barre des 30 000 dollars, tandis que la baisse des rendements a permis à l'or, qui ne rapporte rien, de se maintenir à 2 002 dollars l'once. Sur les marchés des matières premières, les traders surveillent de près la réaction des producteurs et des acheteurs aux projets chiliens de nationalisation de l'industrie du lithium. Le Chili détient les plus grandes réserves mondiales. Sur le marché du pétrole, à 80,79 dollars le baril, le Brent est également en dessous de sa moyenne mobile de 50 jours pour la première fois depuis que les producteurs de pétrole ont annoncé de manière inattendue des réductions de production supplémentaires il y a deux semaines.