Les craintes de récession maintiennent les futures sous pression

Les traders attendent les données sur l'inflation mercredi, qui devraient montrer que les prix à la consommation américains ont augmenté de 8,8 % en juin par rapport à l'année précédente, marquant un nouveau sommet de quatre décennies et ajoutant davantage de pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle agisse sur la flambée des prix.

Les analystes tempèrent également leurs estimations de bénéfices alors que la saison des bénéfices démarre sérieusement cette semaine, avec notamment les rapports de JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc et Wells Fargo & Co.

Les bénéfices globaux du S&P 500 devraient augmenter de 5,7 % au deuxième trimestre, contre une prévision antérieure de 6,8 %, selon les récentes données IBES de Refinitiv.

Un rapport sur l'emploi plus fort que prévu la semaine dernière a cimenté les attentes d'une deuxième hausse consécutive des taux de 75 points de base plus tard en juillet, faisant craindre que des mesures agressives de la banque centrale fassent basculer l'économie dans une récession.

Un certain nombre d'intervenants de la Fed sont également prévus cette semaine et leurs commentaires seront analysés pour déceler tout changement dans la position belliciste de la Fed sur l'inflation.

Exacerbant les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale, plusieurs villes de Chine adoptent de nouvelles mesures de restriction du COVID-19 à partir de cette semaine afin de limiter les nouvelles infections après avoir découvert une sous-variante Omicron hautement transmissible.

Les trois indices de référence ont terminé en baisse lundi, après avoir enregistré des gains solides la semaine dernière, les valeurs de croissance leaders du marché entraînant le Nasdaq dans leur chute.

A 07h03 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 271 points, soit 0,87%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 29,25 points, soit 0,76%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 56,75 points, soit 0,48%.

PepsiCo Inc a relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, aidé par une demande soutenue pour ses sodas et ses snacks, ce qui a fait grimper les actions du fabricant de sodas de 0,7 % dans les échanges de pré-marché.

Les actions de Broadcom Inc, Advanced Micro Devices Inc et Nvidia Inc ont chuté entre 0,6 % et 1,1 % après que Cowen & Co ait réduit son objectif de cours pour les sociétés de puces en raison des défis macroéconomiques.