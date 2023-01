Les craintes de récession remettent en question les actions énergétiques après une année exceptionnelle

Le secteur de l'énergie du S&P 500 est en hausse de 4,2 % depuis le début de l'année, légèrement à la traîne de la hausse de l'indice général. Le secteur a enregistré un bond de 59 % en 2022, une année autrement brutale pour les actions qui a vu le S&P 500 baisser de 19,4 %.

Les partisans de l'énergie affirment que les valorisations du secteur renforcent les arguments en faveur d'une troisième année consécutive de gains, ce qui serait le premier exploit de ce type pour le groupe depuis 2013. Goldman Sachs, RBC Capital Markets et UBS Global Wealth Management figurent parmi les sociétés de Wall street qui recommandent les actions énergétiques.

Malgré la course de l'année dernière, le secteur se négocie à un ratio cours/bénéfices à terme de 10 fois, contre 17 fois pour le marché général, et nombre de ses actions proposent des rendements de dividendes robustes. Les rendements potentiels pour les actionnaires ont été soulignés cette semaine lorsque les actions de Chevron ont augmenté de près de 5 % après avoir annoncé des plans d'achat de 75 milliards de dollars de ses actions.

Certains investisseurs s'inquiètent toutefois du fait que les entreprises du secteur de l'énergie pourraient avoir du mal à augmenter leurs bénéfices après les énormes bonds enregistrés en 2022, surtout si un ralentissement économique américain largement attendu frappe les prix des matières premières.

"Le groupe semble bien résister, mais il y a une certaine trépidation due au fait que les investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement économique et de ce que cela fera à la demande", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth.

Il a déclaré qu'il surpondère légèrement le secteur de l'énergie, notamment les actions de Chevron et de Pioneer Natural Resources.

Les économistes et les analystes interrogés dans le cadre d'un sondage Reuters prévoient que le prix du brut américain s'établira en moyenne à 84,84 $ le baril en 2023, comparativement à un prix moyen de 94,33 $ l'an dernier, citant les prévisions de faiblesse de l'économie mondiale. Le prix du brut américain s'est récemment établi à environ 80 $ le baril.

Dans le même temps, de nombreux investisseurs ont renforcé leurs positions dans les valeurs énergétiques en 2022 après avoir évité pendant des années le secteur, qui a souvent sous-performé le marché en général en raison de préoccupations telles qu'une mauvaise allocation du capital par les entreprises et des incertitudes sur l'avenir des combustibles fossiles. Le poids du secteur dans le S&P 500 a pratiquement doublé l'année dernière pour atteindre 5,2 %.

Toutefois, cette dynamique pourrait s'essouffler, a déclaré Aaron Dunn, co-responsable de l'équipe des actions de valeur chez Eaton Vance.

"Les gens sont revenus à l'énergie de manière importante", a-t-il déclaré. "Nous avions ce vent arrière ces deux dernières années, à savoir que tout le monde était sous-investi dans l'énergie. Je ne pense plus que ce soit le cas."

Et alors que les entreprises du secteur de l'énergie devraient publier de solides rapports trimestriels au cours des prochaines semaines après une année 2022 tonitruante, ces chiffres pourraient avoir placé la barre très haut pour cette année.

Avec 30 % des 23 entreprises du secteur ayant présenté un rapport jusqu'à présent, les bénéfices du quatrième trimestre de l'énergie devraient avoir augmenté de 60 % par rapport à l'année précédente, et de 155 % pour l'ensemble de l'année 2022, selon Refintiv IBES. Mais les bénéfices devraient baisser de 15 % cette année, la plus forte baisse parmi les 11 secteurs du S&P 500.

Exxon Mobil et ConocoPhillips font partie des rapports attendus la semaine prochaine, alors que les investisseurs se concentreront également sur la dernière réunion de politique générale de la Réserve fédérale.

"L'année dernière était une année record", a déclaré Matthew Miskin, co-chef de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management. "Maintenant, ils doivent essayer de battre cela pour montrer la croissance, et je pense que cela va être un défi."

Entre-temps, les investisseurs haussiers soulignent l'utilisation favorable aux actionnaires des liquidités par les sociétés.

Le rendement en dividendes de 3,43 % du secteur de l'énergie à la fin de l'année 2022 était près de deux fois supérieur à celui de l'indice global, selon Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices. Les sociétés énergétiques ont exécuté 22 milliards de dollars de rachats d'actions au troisième trimestre, soit un peu plus de 10 % de tous les rachats du S&P 500.

"Du point de vue du rendement total, c'est là que je pense que l'énergie peut encore continuer à se différencier du marché en général", a déclaré Noah Barrett, responsable de la recherche sur le secteur de l'énergie et des services publics chez Janus Henderson Investors.

D'autres, cependant, pensent que plus de valeur peut exister dans les secteurs du marché qui ont été battus l'année dernière. Dunn, d'Eaton Vance, a déclaré que les actions dans des domaines tels que la consommation discrétionnaire et l'industrie peuvent sembler plus attrayantes.

"L'énergie se porte probablement bien cette année, mais je pense que vous avez beaucoup de zones du marché qui ont fait extrêmement mal où nous trouvons une excellente opportunité", a-t-il déclaré.