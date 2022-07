Les craintes liées à la croissance mondiale et la Fed maintiennent le dollar à un niveau élevé

L'euro est remonté à 1,0235 $ mais a été freiné par l'incertitude sur la sécurité énergétique de l'Europe, qui n'est pas aidée par la réduction imminente du flux de gaz russe vers l'ouest.

Le yen s'est stabilisé à 136,33 par dollar.

La Fed conclut une réunion de deux jours mercredi. Les traders ont revu leurs attentes à la baisse, les marchés essayant de déterminer si et quand les décideurs politiques pourraient interrompre leurs efforts de lutte contre l'inflation en raison des signes de ralentissement de l'économie.

Les prix des contrats à terme indiquent une hausse des taux de 75 points de base (pb) avec un risque de 10 % de 100 pb.

"Je ne pense pas que le marché soit très confiant quant à l'éventualité d'une surprise ou d'une autre", a déclaré Imre Speizer, analyste chez Westpac à Auckland.

"Ce qui est suffisant pour maintenir le dollar en place".

L'indice du dollar américain était légèrement inférieur à 106,320, mais pas trop loin d'un sommet de 20 ans de 109,290 atteint à la mi-juillet, car le billet vert tire sa force à la fois de l'attente d'une hausse des taux américains et d'une valeur sûre en cas de ralentissement mondial.

Lundi, un avertissement sur les bénéfices de Walmart, qui a déclaré que les clients se serraient la ceinture, a été le dernier signe que les choses deviennent difficiles, après une poignée de données américaines et européennes plus faibles que prévu.

Les dollars australien et néo-zélandais ont enregistré de petits gains au cours de la nuit, mais leur progression a été plafonnée. L'Aussie, à 0,6959 $, était juste en dessous de sa moyenne mobile de 50 jours alors que les traders attendaient la publication des données sur l'inflation de mercredi.

On voit les prix à la consommation galoper à 6,2 % en glissement annuel, le rythme le plus rapide en plus de trois décennies.

"Il pourrait y avoir une légère hausse pour l'Aussie, en fonction des données", ont déclaré les analystes de la banque ANZ.

"Une hausse de 50 points de base de la part de la (Reserve Bank of Australia) la semaine prochaine est pratiquement acquise - le principal risque est une hausse plus importante", ont-ils déclaré.

"Mais cela nécessiterait un chiffre très, très élevé de l'IPC, étant donné que la RBA a plus de flexibilité avec ses réunions mensuelles."

Une hausse de 50 points de base est également considérée comme la décision la plus probable de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine, bien qu'elle apporte à peine un soutien à la livre sterling. La livre a progressé de 0,1 % mardi, à 1,2065 $.

Ailleurs, les cryptomonnaies ont repris leurs gains de la semaine dernière. Le bitcoin s'est assis à 21 100 $, son plus bas niveau depuis le 18 juillet. L'Ether a également atteint son plus bas niveau depuis le 18 juillet, à 1 411 $.