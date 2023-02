Les créances douteuses des banques thaïlandaises ralentissent à 2,73 % des prêts à la fin décembre - banque centrale

Le système bancaire est resté solide avec des niveaux élevés de capital, de provisions pour pertes sur prêts et de liquidités et a pu soutenir la reprise économique et les prêts futurs, a déclaré la Banque de Thaïlande dans un communiqué.

Les créances douteuses sont susceptibles d'augmenter mais pas fortement, tandis que les mesures existantes en matière de dette sont suffisantes pour soutenir les groupes vulnérables, a déclaré Suwannee Jatsadasak, gouverneur adjoint de la banque centrale, lors d'une conférence de presse.

La BOT continuera de surveiller le service de la dette des ménages, qui est resté fragile, et la reprise de certains groupes d'entreprises, a indiqué la BOT.

Les prêts ont augmenté de 2,1 % en 2022, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 6,5 % de l'année précédente, en partie en raison des remboursements de dettes par les grandes entreprises, a indiqué la BOT.

Suwannee a déclaré que les prêts étaient susceptibles de croître au même rythme que l'économie, mais n'a pas donné de prévisions spécifiques.

L'économie thaïlandaise s'est contractée de manière inattendue au dernier trimestre de 2022 par rapport aux trois mois précédents. La croissance annuelle pour l'ensemble de l'année est de 2,6 %, contre une expansion de 1,5 % l'année précédente, ce qui est parmi les plus lents en Asie du Sud-Est.

L'agence de planification de l'État a prévu une croissance économique de 2,7 % à 3,7 % en 2023.