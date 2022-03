Les créanciers de la Russie attendent le paiement des obligations alors que Moscou affirme que l'argent a été envoyé.

La Russie a déclaré jeudi qu'elle avait effectué les paiements de sa dette qui étaient dus cette semaine, mais l'annonce n'a pas mis fin à l'attente de ce qui pourrait être le premier défaut de paiement de Moscou sur des emprunts extérieurs depuis plus d'un siècle, plusieurs créanciers ayant déclaré que les fonds n'avaient pas encore été reçus.

La Russie devait payer mercredi 117 millions de dollars de coupons sur deux obligations souveraines libellées en dollars, largement considérées comme le premier test pour savoir si Moscou respectera ses obligations après que les sanctions occidentales aient entravé ses transactions financières.

Elle dispose d'un délai de grâce de 30 jours à compter de l'échéance de mercredi.

Les sanctions imposées suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou ont coupé la Russie du système financier mondial et bloqué la majeure partie de ses réserves d'or et de devises étrangères, tandis que Moscou a à son tour exercé des représailles - autant de facteurs qui compliquent les paiements.

Le ministère russe des finances a déclaré jeudi que son ordre de paiement des 117 millions de dollars avait été exécuté et a indiqué qu'il informerait le marché séparément sur le fait que le paiement a été déposé sur le compte de l'agent de paiement Citibank.

La succursale de Citi à Londres a refusé de commenter.

Mais un certain nombre de créanciers et de sources familières avec la situation en Asie et en Europe ont déclaré que les fonds n'avaient pas encore été reçus par les détenteurs des obligations.

Deux sources du marché ont déclaré à Reuters que la Russie avait effectué un transfert à la banque correspondante, qu'elles ont nommée comme étant JPMorgan, mais ont dit qu'il n'était pas immédiatement clair si ces fonds avaient été transférés à Citi pour payer les détenteurs d'obligations en raison des restrictions liées aux sanctions américaines contre la Russie.

JPMorgan a refusé de commenter.

"La Russie a peut-être viré de l'argent pour payer, mais il est possible que l'agent de transfert et le dépositaire jouent les durs", a déclaré une personne, affirmant que les banques occidentales se méfient de plus en plus des transactions avec la Russie et pourraient être réticentes à envoyer des fonds.

Le ministère des finances avait prévu d'envoyer le montant équivalent au paiement des intérêts en roubles si les paiements en dollars ne parvenaient pas aux détenteurs d'obligations étrangers, ce qui, selon l'agence de notation Fitch, constituerait un défaut souverain, s'il n'était pas corrigé dans un délai de grâce de 30 jours.

En général, un pays paie ses créanciers à l'étranger en envoyant de l'argent à un correspondant bancaire, qui transfère les fonds à l'agent payeur du titre, dans ce cas Citi, avant qu'ils n'aillent sur les comptes de dépôt des détenteurs individuels par le biais d'étapes de règlement pour confirmer la propriété des actifs.

NAVIGUER SUR LES SANCTIONS

La série de sanctions internationales a soulevé des questions quant à la possibilité que des transactions aussi complexes et en plusieurs étapes se heurtent à des difficultés, notamment parce que la banque centrale de Russie fait partie des institutions visées par les sanctions occidentales.

"Le fait est que depuis le tout début, nous avons dit que la Russie dispose de tous les fonds et du potentiel nécessaires pour empêcher un défaut de paiement - il ne peut y avoir de défaut de paiement", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un briefing quotidien jeudi.

"Tout défaut qui pourrait survenir aurait un caractère entièrement artificiel", a ajouté M. Peskov.

La Russie a 15 obligations internationales d'une valeur nominale d'environ 40 milliards de dollars en circulation, dont environ la moitié est détenue par des investisseurs étrangers.

Les paiements de coupon dus le 16 mars sont les premiers de plusieurs, avec 615 millions de dollars supplémentaires dus au cours du reste du mois. Le premier paiement du principal est dû le 4 avril lorsqu'une obligation de 2 milliards de dollars arrive à échéance.

Les obligations ont un panorama de termes et d'indentations. Les obligations vendues après que la Russie ait fait face à des sanctions pour son annexion de la Crimée en 2014 contiennent une disposition pour les paiements en monnaie alternative. Celles cotées après 2018 ont des roubles comme option de devise alternative.

Un événement dit de non-paiement pourrait déclencher les polices d'assurance contre le défaut de paiement de la dette russe connues sous le nom de Credit Default Swaps (CDS) que les investisseurs souscrivent pour ce genre de situation.

JPMorgan a écrit dans une obligation précédente qu'elle estimait à environ 6 milliards de dollars la valeur des CDS en cours qui devraient être payés.

Un comité chargé d'examiner si les paiements de CDS sont dus ou non doit se réunir plus tard dans la journée de jeudi. Il n'était pas immédiatement clair ce qui était précisément à l'ordre du jour de ce comité, qui est composé de banques et de fonds de premier plan impliqués dans le marché des CDS.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a déclaré le 2 mars qu'il avait autorisé les transactions pour les personnes américaines pour "la réception d'intérêts, de dividendes ou de paiements d'échéance en rapport avec la dette ou les actions" émises par le ministère des finances, la banque centrale ou le fonds de richesse de la Russie, mais l'exemption expire le 25 mai.

La Russie doit payer près de 2 milliards de dollars sur ses obligations souveraines externes après cette date limite du 25 mai et jusqu'à la fin de l'année. (Reportage de Reuters ; Rédaction de Karin Strohecker ; Édition d'Edmund Blair)