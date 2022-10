Les créanciers disent que le Tchad n'a pas besoin d'un allègement de sa dette maintenant, étant donné la flambée des prix du pétrole

Dans un communiqué publié par le Club de Paris des créanciers officiels, les créanciers du Tchad ont déclaré qu'ils étaient en train de finaliser un protocole d'accord sur un accord, qui marque le résultat dans le cadre d'un traitement de la dette convenu par le Groupe des 20 principales économies et le Club de Paris fin 2020.

Avec l'Éthiopie et la Zambie, le Tchad était l'un des trois premiers pays à demander une restructuration de sa dette dans le cadre d'une initiative du G20, mais les progrès ont été lents.

L'accord, rapporté pour la première fois par Reuters, indique clairement que les créanciers bilatéraux du Tchad - la Chine, la France, l'Inde et l'Arabie saoudite - interviendront pour proposer un allègement de la dette du Tchad si nécessaire, a déclaré à Reuters une source familière de la question.

L'accord inclut également la société d'exploitation minière et de matières premières Glencore, basée en Suisse, un créancier majeur, ce qui a été considéré comme un "pas énorme", a déclaré la source.

Bien que le Tchad bénéficie actuellement des prix élevés du pétrole, les économistes et les experts affirment que les créanciers du gouvernement et du secteur privé doivent être prêts à agir au cas où les conditions du service de la dette deviendraient plus difficiles pour le pays.

Cela pourrait se produire en 2024, a déclaré la source, lorsque le Tchad sera confronté à un niveau élevé de paiements du service de la dette.

Le comité des créanciers du Tchad, coprésidé par la France et l'Arabie saoudite, s'est réuni virtuellement les 13 et 27 septembre, avec le personnel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

Le comité a déclaré qu'aucun allègement de la dette de la part des créanciers bilatéraux officiels n'était actuellement nécessaire étant donné la flambée des prix du pétrole depuis l'approbation d'un programme de prêt du FMI le 10 décembre. Il a toutefois convenu de se réunir à nouveau si nécessaire.

"Le comité des créanciers s'est engagé à se réunir à nouveau et à aborder la nécessité d'un traitement de la dette si un déficit de financement est identifié", a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités tchadiennes seraient censées rechercher des traitements de la dette comparables auprès de tous les créanciers bilatéraux privés et autres officiels si cela s'avérait nécessaire.

Elle a également exhorté Glencore, le plus grand créancier extérieur privé du Tchad, "à réaffirmer son engagement à fournir un traitement de la dette pendant le programme du FMI si un déficit de financement est identifié" et à s'attaquer aux vulnérabilités de la dette restantes qui résultent de son mécanisme de remboursement accéléré.

Le ministre des finances du Tchad s'est félicité de la coopération avec le G20, le Club de Paris et le FMI lors d'une réunion des ministres des finances africains et des responsables du Groupe des Sept mercredi, a indiqué la source.

La source a indiqué que les discussions se poursuivaient avec la Zambie, dont le ministre des finances a également participé à la réunion du G7 avec les ministres des finances africains, un événement coordonné par l'Allemagne, président actuel du G7.