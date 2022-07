Les créanciers du Tchad devraient convenir d'un plan d'allègement de la dette "contingent" progressif

Leur réunion intervient alors que le Fonds monétaire international et d'autres organismes font pression pour que soit résolue la demande du Tchad de janvier 2021 pour la restructuration de sa dette extérieure de 3 milliards de dollars au titre du Cadre commun du Groupe des 20 principales économies.

Le Tchad, premier pays à demander un accord sur sa dette au titre de ce cadre, a conclu un accord initial avec les nations créancières en juin 2021, mais a eu du mal à finaliser les pourparlers avec Glencore et d'autres créanciers privés.

La hausse des prix du pétrole a encore compliqué la situation, Glencore soutenant que la nation africaine productrice de pétrole n'a plus besoin d'un allégement de sa dette. Les experts affirment cependant que les termes de ses accords de dette avec Glencore et d'autres continueront à peser sur le pays et l'empêcheront de profiter de la flambée des prix.

Le pays doit un tiers de sa dette extérieure à des créanciers commerciaux, et la quasi-totalité à Glencore dans le cadre d'accords "pétrole contre argent" remontant à 2013 et 2014.

Le nouvel accord de traitement de la dette ne durera que jusqu'en 2024, date à laquelle un programme de financement du FMI de 571 millions de dollars expirera, et il introduira progressivement un allégement de la dette en fonction de certaines fourchettes de prix du pétrole. Les détails concernant les niveaux de prix du pétrole spécifiques stipulés dans l'accord n'étaient pas immédiatement disponibles.

"La stratégie consiste à mettre en place une stratégie contingente qui incitera Glencore à se joindre à l'accord", a déclaré la source, notant que la société n'avait pas encore accepté les conditions de l'accord et qu'il n'était pas clair si elle s'y joindrait.

Si le prix du pétrole passe en dessous de 60 dollars le baril, l'accord nécessitera une révision supplémentaire, a ajouté cette personne.