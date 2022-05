Les créanciers du Tchad n'ont pas achevé la restructuration de la dette - Directeur Afrique du FMI

Le producteur de pétrole d'Afrique centrale n'est pas en mesure de bénéficier des prix élevés du brut en raison de l'incapacité à résoudre les problèmes de la dette extérieure, a déclaré Abebe Aemro Selassie lors d'une conférence de presse à N'Djamena aux côtés du ministre des finances du pays.

Le ministre des finances, Tahir Hamid Nguilin, a déclaré qu'il espérait des progrès dans la restructuration de la dette d'ici la mi-juin.

"La capacité du FMI et des autres partenaires de développement (à fournir) un financement est limitée", a déclaré M. Selassie.

"Mais le fait que le pays ne bénéficie pas pleinement de la hausse des prix du pétrole est plus urgent et plus dommageable. Cela s'explique par le fait que certains des contrats de dette exigent en fait une accélération des paiements aux créanciers."

En janvier 2021, le Tchad est devenu le premier pays à demander une restructuration de sa dette extérieure de 3 milliards de dollars en vertu d'un cadre commun convenu l'année dernière par la Chine et d'autres membres du G20 et le Club de Paris des principaux pays créanciers.

Un tiers du fardeau de la dette extérieure du Tchad est constitué de dettes commerciales, dont la quasi-totalité a été contractée dans le cadre d'accords "pétrole contre argent" remontant à 2013 et 2014 par Glencore et désormais due au mineur et négociant basé en Suisse et à un consortium de créanciers qui comprend 16 institutions.