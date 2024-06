L'économie canadienne a créé plus d'emplois que prévu en mai, le taux de chômage est remonté à 6,2 % et le taux de croissance des salaires s'est accéléré pour atteindre son plus haut niveau en quatre mois, selon des données publiées vendredi.

L'économie a créé 26 700 emplois nets, soit plus que les 22 500 emplois prévus par les analystes dans un sondage Reuters.

Le taux de chômage est passé de 6,1% en avril à 6,2%, son plus haut niveau depuis 28 mois, ce qui correspond aux prévisions. Le taux de chômage, en hausse depuis un an, a augmenté de 1,1 point de pourcentage depuis avril 2023, selon les données de Statistique Canada.

Les gains d'emploi en mai ont été stimulés par le travail à temps partiel, qui a plus que compensé les postes à temps plein perdus au cours du mois, a déclaré Statscan. Statscan a noté que la proportion de travailleurs à temps partiel qui n'ont pas pu trouver un emploi à temps plein ou qui ont travaillé à temps partiel en raison de la mauvaise conjoncture était de 18,2 % en mai, soit le taux le plus élevé depuis décembre 2021.

La croissance du salaire horaire moyen des employés permanents s'est accélérée pour atteindre un taux annuel de 5,2 %, comparativement à 4,8 % en avril, a indiqué Statistique Canada. Le taux de croissance des salaires - suivi de près par la Banque du Canada (BdC) en raison de son effet sur l'inflation - est le plus élevé depuis le taux de 5,3 % enregistré en janvier.

L'accélération des salaires pourrait être un sujet de préoccupation pour la banque centrale, qui a réduit son taux directeur mercredi et a indiqué qu'un nouvel assouplissement serait progressif et dépendrait des données. La banque disposera encore d'un mois de données sur l'emploi avant d'annoncer son prochain taux le 24 juillet, date à laquelle les marchés monétaires estiment qu'il y a 50 % de chances que le taux soit à nouveau réduit.

En mai, l'emploi dans le secteur des biens a diminué de 20 700 postes nets, principalement dans la construction, tandis que le secteur des services a gagné 47 400 postes nets, grâce aux soins de santé et à l'assistance sociale, ainsi qu'aux emplois liés à la finance.