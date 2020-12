Les créations d'emplois aux Etats-Unis déçoivent, le taux de chômage baisse

WASHINGTON (Reuters) - Les créations d'emplois aux Etats-Unis sont tombées en novembre à leur plus bas niveau en six mois sur fond de reprise de l'épidémie de coronavirus et en l'absence de nouvelles mesures de relance, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, qui confirment la tendance au ralentissement de la reprise.

Le département du Travail a fait état de 245.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier, après 610.000 (révisé de 638.000) en octobre. Il s'agit du chiffre le plus faible enregistré depuis le début de la reprise du marché du travail en mai.

Le consensus Reuters donnait pour novembre un chiffre de 469.000 mais les estimations des économistes et analystes s'échelonnaient entre 100.000 suppressions et 975.000 créations de postes.

L'enquête à partir de laquelle ont été calculés ces chiffres ne couvre que les deux premières semaines de novembre, période durant laquelle la courbe des contaminations par le coronavirus a commencé à remonter.

Le pays est aujourd'hui confronté à une nouvelle vague épidémique violente: près de 200.000 nouveaux cas en 24 heures ont été enregistrés mercredi tandis que les hospitalisations approchaient 100.000, un record, selon le comptage de Reuters à partir de données officielles.

Cette évolution a conduit de nombreuses collectivités locales à imposer des mesures de restrictions à l'activité des entreprises et elle a nui à la fréquentation des magasins comme des restaurants.

Plusieurs indicateurs économiques publiés récemment, sur la consommation des ménages et sur l'activité dans l'industrie comme dans les services, ont suggéré que le mouvement de reprise de l'économie tendait à ralentir.

La situation sanitaire et économique plaide donc en faveur de nouvelles mesures de relance. Un projet d'un montant total de 908 milliards de dollars (748 milliards d'euros) semble d'ailleurs avoir progressé ces derniers jours au Congrès, même si le camp républicain au Sénat renâcle toujours à l'idée d'un plan aussi massif.

L'emploi a notamment été freiné en novembre par la fin de nombreux contrats temporaires liés au recensement de la population.

Le taux de chômage, calculé sur la base d'une enquête distincte de celle servant à déterminer le niveau des créations d'emplois, a reculé plus qu'attendu à 6,7% après 6,9% en octobre alors que le consensus le donnait à 6,8%.

Ce chiffre est toutefois considéré par de nombreux observateurs comme peu représentatif car l'enquête conduit un nombre important de personnes interrogées à se déclarer à tort comme "employé mais absent", et non chômeur.

(Version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

par Lucia Mutikani