Les crédits responsables représentent 910 millions d'euros, soit 20% de la dette bancaire de Gecina

Gecina a finalisé trois nouveaux contrats de crédits responsables avec BNP Paribas, Natixis et Société Générale, pour un montant de 660 millions d’euros, prenant la forme soit de nouvelles lignes bancaires, soit de transformation de ligne bancaire classique en ligne de crédit responsable.

Combiné avec les lignes mises en place en 2018 avec ING France et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, le volume des Contrats de Crédits Responsables s’élève désormais à 910 millions d’euros, soit plus de 20% du portefeuille de lignes bancaires du Groupe.

Les conditions financières de ces contrats de crédit seront indexées sur la performance en termes de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) du Groupe, illustrant une fois de plus ses fortes convictions en termes de RSE en mettant sur un pied d’égalité ses préoccupations sociétales et environnementales avec ses objectifs financiers. La performance RSE est évaluée sur la base de l’évolution des indicateurs clés utilisés par Gecina, ce qui atteste de leur pertinence pour les acteurs financiers et de la qualité de sa démarche.

« Nous poursuivons la politique d’amélioration continue de la structure de financement du groupe et l’intégration de la RSE dans celle-ci. Avec 910 millions de facilités de crédit indexées aux performances du Groupe en matière de développement durable, nous lions plus que jamais notre performance financière et notre performance sociétale et environnementale. Nous nous donnons ainsi les moyens d’avoir une approche globale et intégrée dans la durée, au profit de l’ensemble de nos parties prenantes » indique Méka Brunel, Directrice générale de Gecina.

Ces contrats de crédits responsables s’inscrivent dans le cadre du renouvellement de 1,2 milliard de nouvelles lignes de crédit bancaires, d’une maturité moyenne de près de 7 années, qui viennent se substituer à des lignes avec des maturités résiduelles courtes (2019 et 2020). Depuis le début de l’année 2019, Gecina a désormais levé plus de 1,7 milliard d’euros, permettant d’offrir flexibilité et maturité à sa structure financière.

