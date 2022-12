Les crimes haineux aux États-Unis ont baissé en 2021, selon les données du FBI, mais il est probable qu'ils soient sous-estimés.

Au total, plus de 7 200 crimes haineux ont été signalés en 2021, soit environ 1 000 de moins qu'un an auparavant. Plus de 60 % des incidents signalés étaient fondés sur la race, l'ascendance ou l'origine ethnique, tandis qu'environ un sur six était classé comme un crime motivé par l'orientation sexuelle et un sur sept comme un crime motivé par la religion.

Moins de 12 000 des quelque 19 000 services de police du pays ont communiqué des données sur les crimes haineux au FBI en 2021, contre plus de 15 000 en 2020, en grande partie en raison de la mise en œuvre d'un nouveau système de communication des données en 2021. Les services de police manquants comprenaient ceux de New York et de Los Angeles, les deux plus grandes villes américaines.

Le nouveau système est censé fournir au FBI des données plus granulaires, mais certains États et grands départements n'ont pas encore abandonné le système précédent, a déclaré le ministère de la Justice.

Plusieurs organisations de lutte contre la discrimination ont averti que les données ne permettaient pas de saisir toute l'ampleur des crimes haineux aux États-Unis.

"Le fait que les principaux États et villes du pays ne communiquent pas les données sur les crimes haineux efface essentiellement - et de manière inexcusable - l'expérience vécue des communautés marginalisées à travers le pays", a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur général de l'Anti-Defamation League, qui se consacre à la lutte contre l'antisémitisme, dans un communiqué.

Des groupes extérieurs qui suivent les données de la police ont constaté que les crimes haineux ont augmenté en 2021, prolongeant une tendance récente. Le Centre pour l'étude de la haine et de l'extrémisme de l'Université d'État de Californie à San Bernardino a rapporté cette année qu'une étude des données de 18 États et de Washington, D.C., a montré une augmentation de 21 % des crimes haineux de 2020 à 2021, pour un total de 8 896, soit plus que les chiffres nationaux du FBI.

Dans une déclaration, la procureure générale adjointe des États-Unis, Vanita Gupta, a déclaré que le ministère de la Justice continuerait à travailler avec les services de police pour assurer la transition vers le nouveau système de déclaration des données.