Les crimes de haine ont augmenté de 11,6 % en 2021 par rapport à 2020, les plus fréquents étant alimentés par des préjugés raciaux, ethniques et ancestraux, a indiqué le FBI lundi.

La publication lundi de la nouvelle analyse du FBI marque la première fois que le bureau a pu rendre compte avec confiance des tendances nationales en matière de crimes de haine depuis qu'il a fait la transition vers un nouveau système de collecte de données.

Les données sur les crimes uniformes publiées par le FBI en octobre 2022 comportaient des lacunes, puisque seuls 52 % des organismes américains chargés de l'application de la loi ont fourni des informations sur 12 mois complets en 2021.

Pour son rapport complémentaire, les responsables du FBI ont indiqué qu'ils avaient pu inclure rétroactivement les données sur la criminalité de certaines des plus grandes villes du pays qui n'étaient pas encore passées au nouveau format de rapport.

Cela signifie que certaines grandes villes comme Los Angeles et New York sont désormais incluses dans le rapport sur les crimes de haine, qui compare les tendances entre 2020 et 2021. En attendant, Chicago a pu fournir des données sur deux trimestres pour le rapport.

Les responsables du FBI ont indiqué qu'ils suivaient généralement les 130 villes les plus peuplées de 16 États afin d'identifier les tendances statistiquement significatives. Sur ces 130 villes, 96 ont été en mesure de fournir au FBI des données récapitulatives sur les crimes pour le nouveau rapport sur les crimes de haine.

Les responsables ont indiqué que les cinq principales catégories de crimes de haine signalées pour 2021 étaient les crimes anti-Noirs, anti-Blancs, anti-homosexuels, anti-Juifs et anti-Asiatiques.