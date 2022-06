Les croisières à prix cassés peuvent nuire aux marges de Carnival

Les analystes s'attendent à ce que la société basée à Miami enregistre une perte de 1,17 $ par action, contre une perte de 1,80 $ par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 2,77 milliards de dollars, contre 50 millions de dollars lorsque les croisières étaient bloquées par la pandémie, selon les données de Refinitiv.

"Votre croisière typique de Carnival, Royal Caribbean ou Norwegian cet été vers les Caraïbes est à peu près aussi bon marché que nous l'avons jamais vue", a déclaré Patrick Scholes, analyste en hébergement et loisirs expérientiels chez Truist Securities.

Les croisières sont plus susceptibles de réduire le prix des chambres à l'approche des dates de départ, en partie en raison des protocoles de test COVID-19 et du fait que 13 % de navires de plus sont en mer qu'avant la pandémie, a-t-il ajouté.

Les analystes prévoient une marge bénéficiaire brute de la société autour de 11 % pour le trimestre, un chiffre qui dépassait 30 % avant la pandémie, selon les données de Refinitiv.

Mais les voyageurs, confrontés à une inflation qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans, répondent favorablement au nombre croissant de remises et d'offres de croisières.

Cruise Critic, de la société de voyage en ligne Tripadvisor, a signalé que l'intérêt pour les vacances en croisière cet été est en hausse par rapport à la même période en 2021.

Les réservations ont augmenté en juin de plus de 60 % par rapport à juin 2021 et le coût moyen d'une croisière de cinq nuits pour deux personnes dans les Caraïbes est passé d'environ 3 000 $ à 2 000 $ au cours de la même période, selon les données de Cruise Critic.

Le moteur de recherche de voyages Expedia a également constaté une augmentation des réservations de dernière minute. Les voyages réservés dans les 90 jours précédant le départ prévu ont augmenté d'environ 8 % par rapport à l'été 2019, selon le porte-parole d'Expedia Group.