Les crypto-millionnaires, du NFT à l'immobilier virtuel

L'oeuvre est un jeton non fongible (NFT) - un nouveau type d'actif virtuel dont le statut de propriété et l'authenticité sont vérifiés par la blockchain. Les NFT ont explosé en popularité en 2021, avec des prix qui montent en flèche.

Metakovan, de son vrai nom Vignesh Sundaresan, prévoit d'exposer les oeuvres d'art dans quatre environnements du monde virtuel. Il travaille avec des architectes pour concevoir des complexes de galeries dans lesquels le public pourra entrer via des navigateurs web ou la technologie de réalité virtuelle.

Mais l'art n'est qu'une partie de la nouvelle économie des mondes virtuels basés sur la blockchain, où les terrains, les bâtiments, les avatars et même les noms peuvent être achetés et vendus comme des NFT, atteignant souvent des centaines de milliers de dollars. Dans ces environnements, appelés Metaverses (ou Métavers, pour méta-univers), les gens peuvent se promener avec leurs amis, visiter des bâtiments virtuels et assister à des événements virtuels

Les projets de Metakovan sont ambitieux. Il affirme être le plus grand investisseur de NFT au monde. Sa collection de NFT et d'autres crypto-actifs, le fonds Metapurse, est évaluée à 189 millions de dollars, selon NonFungible.com, un site qui regroupe les données sur l'historique des ventes des marchés de NFT

"L'explosion cambrienne actuelle des NFT que l'on voit est une question d'acquisition - les gens veulent acheter des NFT, en engloutir autant qu'ils le peuvent", a déclaré à Reuters Anand Venkateswaran, alias Twobadour, qui dirige le fonds Metapurse avec Metakovan. "Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La véritable explosion se produira lorsqu'ils seront en mesure de ... faire l'expérience de ces NFT comme ils ont été conçus. S'il s'agit d'une parcelle de terrain virtuel, vous devriez pouvoir vous y déplacer, y vivre une expérience immersive."

Le fabricant de jeux vidéo Atari a expliqué à Reuters qu'il prévoyait de lancer son propre monde virtuel basé sur la blockchain et qu'il en annoncerait bientôt les détails. Les environnements en ligne vont être "très très importants", indépendamment des fluctuations du prix du bitcoin, a déclaré Frédéric Chesnais, responsable de la division blockchain d'Atari et ancien PDG de la société. Les biens immobiliers de NFT pourraient un jour atteindre des millions de dollars, a-t-il ajouté.

Les investisseurs mettent toutefois en garde contre le fait que, si de grosses sommes d'argent affluent vers les NFT, le marché pourrait représenter une bulle de prix, avec le risque de pertes importantes si l'engouement se calme. Il pourrait également y avoir des opportunités de choix pour les fraudeurs sur un marché où de nombreux participants opèrent sous des pseudonymes.

Un terrain virtuel pour 500 000 USD et plus

La frénésie du NFT a renforcé l'intérêt pour les environnements en ligne basés sur la blockchain. Les plus connus sont Decentraland, Cryptovoxels, Somnium Space et The Sandbox, où les prix des biens immobiliers virtuels atteignent des sommets. Decentraland a vu plus de 50 millions de dollars de ventes totales, y compris des terrains, des avatars, des noms d'utilisateur et des objets à porter comme des tenues virtuelles. Un terrain de 41 216 mètres carrés virtuels s'est vendu 572 000 dollars le 11 avril, un record selon la plateforme.

Une autre parcelle de Decentraland s'est vendue 283 567 dollars le 21 mars, selon NonFungible.com, tandis que Somnium Space a déclaré qu'une propriété sur sa plateforme s'était vendue plus de 500 000 dollars le 16 mars. Les adeptes du Metaverse comparent la ruée vers les terrains virtuels à la ruée vers les noms de domaine dans les premiers jours d'Internet. Il existe actuellement quelques milliers de propriétaires uniques de terrains sur chacune des principales plateformes basées sur la blockchain.

Leur théorie est que, comme de plus en plus de personnes se rassemblent dans ces environnements, les parcelles de terrain situées dans des endroits centraux seront très recherchées en raison de la quantité de trafic de visiteurs. "Tous les terrains virtuels et ces espaces virtuels sont essentiellement des biens immobiliers sur lesquels les expériences vont commencer à se centrer, sur lesquels l'attention va commencer à se concentrer", a indiquéTwobadour. "C'est là que se trouve toute l'attention et c'est monétisable d'un million de façons différentes". Jusqu'à présent, un nombre relativement restreint de personnes font grimper les prix des terrains sur ces mondes.

Sur Decentraland, 334 acheteurs ont été recensés en mars, ce qui a fait passer le volume mensuel des ventes de terrains à plus de 4 millions de dollars, contre 767 400 dollars en février avec 184 acheteurs et 246 134 dollars en janvier avec 111 acheteurs, selon NonFungible.com.

Un investisseur NFT appelé Whale Shark, dont la collection a été évaluée à plus de 20 millions de dollars par NonFungible.com en février, a déclaré avoir dépensé 200 Ether sur des terrains dans Cryptovoxels et 200 autres dans The Sandbox en 2018 et 2019. Ces domaines coûtaient environ 60 000 dollars chacun à l'époque, mais valent maintenant plus de 400 000 dollars chacun, a-t-il ajouté, sous couvert d'anonymat. Certains mondes virtuels ont leurs propres crypto-monnaies : MANA, de Decentraland, a grimpé en flèche de plus de 3500 % l'année dernière, selon Coinbase

Festival virtuel

Selon Samuel Hamilton, responsable de la communauté et des événements à la Fondation Decentraland, certains des premiers investisseurs en terres virtuelles qui ont acheté tôt vendent maintenant à des entreprises. Atari, en avance sur son projet d'ouvrir son propre monde basé sur la blockchain, a obtenu une licence pour une arcade rétro au sein de Decentraland et doit ouvrir un casino, tandis qu'une zone appelée "Crypto Valley" abrite diverses entreprises de crypto-monnaie.

Decentraland a accueilli une exposition de mode virtuelle en collaboration avec Adidas, où les créations étaient mises aux enchères sous forme de NFT. Il suscite également l'intérêt de musiciens qui peuvent se produire dans l'espace, en vendant des billets et des produits dérivés sous forme de NFTs.

"Nous allons avoir plusieurs festivals mondiaux très connus qui feront des sessions, et lorsque nous en serons là, nous nous attendons à des centaines de milliers, voire des millions de personnes", a déclaré Hamilton. L'année dernière, le rappeur américain Travis Scott a attiré un public de 27,7 millions de visiteurs lors de cinq concerts au sein de Fortnite, le populaire jeu en ligne détenu par Epic Games.

Crypto-winter is coming ?

Sébastien Borget, cofondateur de The Sandbox, a décrit l'activité commerciale au sein des mondes virtuels comme une nouvelle nation en formation et a déclaré que l'économie basée sur les NFT dépasserait celle du monde réel d'ici une décennie. Cependant, de nombreux acteurs de ce secteur naissant mettent en garde contre les dangers qui guettent les investisseurs.

"Je m'attends à ce qu'il y ait un hiver cryptographique dans les deux prochains mois, que tout le boom des NFT explose, puis que toute la valeur s'effondre absolument", a déclaré Ben Nolan, fondateur du monde virtuel Cryptovoxels. "Faire des NFT comme un investissement ou comme un moyen de gagner de l'argent est vraiment dangereux". Cependant, il voit un avenir pour les mondes virtuels et les NFTs.

"Est-ce que je pense que la plupart des gens utiliseront les mondes virtuels ? Probablement pas, mais je pense que beaucoup de gens le feront, et je pense que les NFT sont un élément important de cette croissance", a-t-il déclaré. "Se promener avec une autre personne dans un espace virtuel et regarder des oeuvres d'art ensemble est une façon très agréable de passer le temps", a-t-il ajouté.

Whale Shark a déclaré que la grande majorité des NFT n'avaient aucune viabilité commerciale, et s'attend à ce que seul un petit nombre d'entre eux deviennent des gagnants.

Mais certains investisseurs, comme Mateen Soudagar, alias DCL Blogger, basé en Australie, n'ont guère envie de revenir à des investissements dans le monde réel. Mateen Soudagar affirme avoir gagné des millions de dollars grâce aux crypto-monnaies et aux NFT, mais plutôt que d'encaisser, il conserve environ 75 % de son argent en crypto-monnaies et estime que beaucoup de ses pairs font de même. À part la mise à niveau de son ordinateur portable, il n'a pas changé son style de vie.

"Si vous croyez en ce mouvement, vous pensez que le monde va évoluer dans cet espace", a-t-il déclaré. "Donc quand vous le mettez monnaie en fiat, vous revenez en arrière".