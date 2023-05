Le bitcoin, l'éther et d'autres cryptomonnaies devraient être réglementés comme des jeux d'argent étant donné qu'ils sont potentiellement utilisés par les fraudeurs et posent des risques importants pour les consommateurs, a déclaré un groupe de parlementaires britanniques dans un rapport mercredi.

La Grande-Bretagne prévoit de mettre en place ses premières règles pour les crypto-actifs, qui ne sont actuellement soumis qu'à des mesures de protection contre le blanchiment d'argent.

Le bitcoin et l'éther représentent les deux tiers de tous les crypto-actifs et ne sont garantis par aucune monnaie ni aucun actif, ce qui entraîne une volatilité des prix et la possibilité que tout l'argent investi dans ces crypto-actifs soit anéanti, selon le rapport de la commission du Trésor du Parlement.

Réglementer le commerce de détail et l'investissement dans les cryptomonnaies non adossées pourrait créer un effet de "halo" qui conduit les consommateurs à penser que l'activité est plus sûre qu'elle ne l'est, ou protégée alors qu'elle ne l'est pas, indique le rapport.

"Nous recommandons donc vivement au gouvernement de réglementer les activités de négociation et d'investissement de détail dans les cryptoactifs non garantis comme des jeux d'argent plutôt que comme des services financiers, conformément à son principe déclaré de 'même risque, même résultat réglementaire'", indique le rapport.

La Financial Conduct Authority a averti à plusieurs reprises les consommateurs qu'ils pourraient perdre tout leur argent investi dans les cryptomonnaies.

Les crypto-actifs ont une capitalisation boursière totale d'environ 1 200 milliards de dollars, ce qui représente une part infime du système financier, mais l'effondrement de la société de crypto-monnaies FTX exchange l'année dernière a rendu plus urgente la réglementation du secteur.

"Les événements de 2022 ont mis en évidence les risques posés aux consommateurs par l'industrie des crypto-actifs, dont une grande partie reste un Far West", a déclaré Harriett Baldwin, présidente de la commission du Trésor.

Selon les chiffres officiels, environ 10 % des adultes britanniques détiennent ou ont détenu des crypto-actifs.

L'Union européenne a approuvé mardi le premier ensemble de règles globales pour les marchés des crypto-monnaies. Les régulateurs internationaux devraient bientôt proposer des normes mondiales.

La technologie sous-jacente utilisée par les cryptoassets a le potentiel d'améliorer l'efficacité des paiements, selon le rapport.