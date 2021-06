Les crypto-monnaies sont de la "mort aux rats", selon un tiers des sociétés d'investissement traditionnelles.

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, est tombé à son plus bas niveau en cinq mois mardi, étendant les pertes dues à la répression croissante de la Chine sur l'extraction et le commerce des crypto-monnaies. La Commission américaine des valeurs mobilières et des changes a déclaré qu'elle souhaitait voir davantage de réglementation autour du commerce dans cet espace.

Le bitcoin était en hausse de 5 % autour de 34 000 dollars à 10 h 45 GMT mercredi.

Parmi les entreprises qui n'ont pas investi, 80% ne s'attendaient pas à commencer à investir ou à négocier des cyptocurrences, selon l'enquête menée lors de la conférence Macro, Quantitative et Derrivatives de JPMorgan, à laquelle ont participé quelque 3 000 investisseurs d'environ 1 500 institutions.

Cependant, interrogés sur leurs investissements personnels, 40% des investisseurs ont déclaré être actifs dans les cryptocurrences.

Les quatre cinquièmes des investisseurs s'attendent également à ce que les régulateurs se montrent plus sévères à l'égard de cette classe d'actifs, tandis que 95 % d'entre eux estiment que la fraude dans le monde des crypto-monnaies est "assez ou très répandue", selon l'enquête publiée tard mardi.

L'investisseur milliardaire Warren Buffett a par le passé qualifié le bitcoin de "mort-aux-rats au carré". Un tiers des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête de JPM étaient d'accord avec ce point de vue. Un autre 16% pense qu'il s'agit d'une mode temporaire.

Dans d'autres résultats, les investisseurs ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'indice boursier de référence américain S&P 500 se négocie entre 4 200 et 4 600 points d'ici la fin de l'année 2021 et considèrent qu'une réduction des mesures de stimulation des banques centrales et de l'inflation constitue un risque majeur pour le marché. Le S&P 500 a clôturé à 4 246,44 points mardi.