Les cryptomonnaies connaissent des sorties de capitaux au cours de la dernière semaine de 2021 - Données CoinShares

Les sorties du secteur ont totalisé 32 millions de dollars la semaine dernière, portant le total des trois dernières semaines à 260 millions de dollars, bien que la tendance s'atténue après des sorties hebdomadaires record à la mi-décembre, a déclaré CoinShares.

Pour l'ensemble de l'année 2021, les flux entrants ont atteint 9,3 milliards de dollars, soit un bond de 36 % par rapport à 2020, le lancement des ETF de contrats à terme sur bitcoin ayant attiré de gros investisseurs institutionnels. En comparaison, l'augmentation des flux entrants de 2019 à 2020 était de 806%.

Le total des actifs sous gestion a terminé l'année à 62,5 milliards de dollars en 2021, contre seulement 2,8 milliards de dollars à la fin de 2019, ce qui "représente une industrie qui arrive à maturité", a déclaré James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares.

Les flux entrants d'Ethereum ont doublé pour atteindre 1,3 milliard de dollars en 2021, contre 920 millions de dollars en 2020. Le bitcoin, en revanche, a connu une augmentation de 16% à 6,3 milliards de dollars, la plus faible croissance des flux entrants par rapport aux autres produits d'investissement en actifs numériques, selon CoinShares.

Le bitcoin, dont le dernier cours était de 46 186,55 dollars, a perdu un tiers de sa valeur par rapport à son record historique de 69 000 dollars atteint le 10 novembre. L'Ether, la monnaie de la blockchain Ethereum, s'est échangé pour la dernière fois à 3 800,20 dollars, soit une baisse d'environ 20 % par rapport à son pic de novembre.

Le fournisseur de données de blockchain Glassnode, dans son dernier rapport de recherche, a déclaré qu'à travers de nombreuses mesures sur la chaîne, "il y a un manque général d'activité" dans le bitcoin malgré une légère tendance haussière dans la dynamique de l'offre.

Il ajoute que les bitcoins continuent de migrer vers des portefeuilles de plus en plus illiquides et dormants, tandis que la rentabilité des investisseurs et les métriques cycliques dressent un tableau plus baissier.

"Avec un équilibre de signaux à la fois haussiers et baissiers à portée de main, nos attentes jusqu'au début de 2022 sont probablement une consolidation latérale continue", a déclaré Glassnode.

CoinShares a noté que le nombre total de pièces sous forme de produits d'investissement est passé de neuf à 15 en 2021, tandis que 37 produits d'investissement ont été lancés contre 24 en 2020, ce qui témoigne de la demande et de la popularité des actifs numériques.

Les actifs sous gestion chez Grayscale et Coinshares, les deux plus grands gestionnaires d'actifs numériques étaient respectivement de 43,23 milliards de dollars et de 4,2 milliards de dollars.