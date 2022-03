Les cryptomonnaies en temps de guerre

Voici quelques graphiques qui examinent comment les cryptomonnaies se sont comportées pendant la plus grande attaque contre un pays européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'ÉNIGME DE LA CORRÉLATION

Corrélation ou pas ? C'est la question qui se pose depuis longtemps pour le bitcoin, la cryptomonnaie originale suivant parfois le rythme des actions - et parfois non.

Le bitcoin s'est d'abord effondré après que la Russie a lancé son assaut contre l'Ukraine, les investisseurs se débarrassant des actifs plus risqués, chutant jusqu'à 8 % jeudi avant de récupérer les pertes de la journée. Les actions européennes ont chuté de 3,3 %, tandis que le S&P 500 a gagné 1,5 %.

Depuis, les chemins du bitcoin et des actions se sont à nouveau croisés, bien qu'à des degrés différents.

Le bitcoin a bondi de 14,5 % lundi, sa meilleure journée depuis un an, et affiche désormais une hausse de 12 % depuis la veille du début de l'invasion, le 24 février. Les actions américaines ont enregistré des gains plus modestes, avec le S&P 500 en hausse de 3,3 %. L'indice mondial MSCI est en légère baisse.

"Il a toujours été largement corrélé aux actions américaines tout au long de cette crise", a déclaré Joseph Edwards, responsable de la stratégie financière de la société de crypto-monnaie Solrise Group, à propos du bitcoin.

Graphique : Cryptomonnaies pendant la guerre de Russie- https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znpnenjmbvl/Crypto%20during%20Russia's%20war.PNG

Graphique

: Bitcoin et actions- https://tmsnrt.rs/3CrDg41

UN HAVRE DE SÉCURITÉ ?

Les amateurs de crypto-monnaies considèrent le bitcoin comme un "or numérique", un endroit pratique pour stocker de l'argent liquide en cas de guerre ou de catastrophe. L'argument est que le bitcoin, dont l'offre est limitée et qui fonctionne sur un réseau informatique mondial hors de portée des gouvernements, est donc plus sûr que les monnaies traditionnelles.

Les choses ne sont jamais aussi simples. Les qualités de valeur refuge du bitcoin ne sont pas claires : il se comporte souvent comme des actifs à risque tels que les actions.

Les investisseurs affirment que, pendant la guerre, les caractéristiques du bitcoin ont alimenté la demande et l'ont aidé à surpasser les autres valeurs refuges traditionnelles. L'or est en hausse de 2,6 %, tandis que le rendement du Trésor américain à 10 ans a chuté de 8,7 % depuis mercredi dernier.

Pourtant, selon les analystes, ces mouvements pourraient bien ne pas suffire à dissiper les arguments concernant les caractéristiques de valeur refuge du bitcoin.

"Nous ne pensons pas que le BTC soit considéré comme une valeur refuge, et il ne devrait pas l'être, mais son attrait réside plutôt dans le fait qu'il s'agit d'un actif numérique au porteur, sans crédit, dont l'offre est plafonnée, et qui s'avère être une alternative viable à la finance traditionnelle dans l'environnement actuel", a déclaré Richard Usher de la société de cryptologie BCB Group.

"Si la situation continue de s'aggraver et que les marchés à risque souffrent gravement, il aura du mal à se redresser davantage, mais selon nous, il surperforme toujours."

Graphique : Bitcoin et valeurs refuges - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvweblrxvw/Bitcoin%20and%20safe%20havens.PNG

LE ROUBLE EN DÉROUTE, LE BITCOIN REBONDIT

Les échanges de crypto-monnaies en Russie ont grimpé en flèche alors que le rouble a été malmené par les sanctions occidentales qui visent à comprimer l'économie russe et à la couper du système financier mondial.

La monnaie russe a atteint jeudi un plancher historique de 118,35 pour un dollar.

Le volume des échanges entre le rouble et les principales cryptomonnaies a atteint 15,3 milliards de roubles (140,7 millions de dollars) lundi, soit trois fois plus qu'une semaine auparavant, selon le chercheur CryptoCompare.

Les échanges libellés en roubles avec le Tether - une monnaie dite stable conçue pour garder une valeur stable - ont atteint 3,3 milliards de roubles lundi, leur plus haut niveau cette année et près de cinq fois plus qu'une semaine plus tôt, selon les données.

Les chiffres suggèrent que les gens se bousculent pour convertir leurs économies en crypto-monnaies en Russie.

La guerre a contribué à faire croire que le bitcoin "n'est pas seulement un actif spéculatif, mais aussi une réserve de valeur à long terme, résistante aux saisies et indépendante des politiques", a déclaré Noelle Acheson, responsable de Market Insights chez Genesis, basé à New York.

Graphique : Vente de roubles, achat de crypto-monnaies https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byprjexdxpe/Sell%20roubles%20buy%20crypto.PNG