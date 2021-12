Les cryptomonnaies enregistrent des entrées nettes la semaine dernière malgré la baisse des prix.

Les flux entrants jusqu'à présent cette année ont totalisé un montant encore robuste de 9,5 milliards de dollars, avec deux semaines de plus pour 2021. En 2020, le total des entrées de crypto-monnaies était de 6,7 milliards de dollars.

Le bitcoin s'est un peu redressé la semaine dernière, affichant un mince gain de 1,3 % pour la période après une chute brutale de 14 % la semaine précédente.

Les données de CoinShares ont montré que le bitcoin a réussi à afficher des entrées de 51 millions de dollars, sa 13e semaine consécutive d'entrées qui porte son total net depuis le début de l'année à 6,5 milliards de dollars.

Le bitcoin était en baisse de 6,1 % à 47 043 $. Depuis qu'il a atteint un sommet historique de 69 000 dollars le 10 novembre, la plus grande cryptomonnaie du monde a chuté de 32 %.

"Les tendances restent baissières à court terme et le momentum n'a pas montré de preuves appropriées de stabilisation d'une manière qui devrait permettre à un rebond de se déployer pour le moment", a déclaré Fundstrat dans une obligation de recherche.

"La plupart des techniques d'épuisement des tendances suggèrent toujours qu'une baisse de 4 à 6 jours est probable avant qu'un bas de négociation ne puisse se produire ", a-t-il ajouté.

L'Ethereum a connu des sorties mineures totalisant 17 millions de dollars la semaine dernière, pour la première fois après six semaines d'afflux, bien que cela ne représente que 0,09 % des actifs sous gestion. CoinShares estime que cela n'est probablement pas significatif.

D'autres actifs numériques tels que Solana et Tron ont, quant à eux, enregistré des entrées de fonds de 19 millions de dollars et 17 millions de dollars, respectivement.

CoinShares a noté que la récente appréciation du prix de Tron, un système d'exploitation décentralisé et open-source basé sur la blockchain, et surnommé la pièce de monnaie "ordinateur mondial", a poussé son AUM total de produits et de fonds liés au jeton à 92 millions de dollars, plus élevé que celui de Cardano, une blockchain publique.

Les données ont également montré que les volumes d'échange à travers les produits d'investissement ont chuté de 13% à 3 milliards de dollars pour la semaine.