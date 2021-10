Les cryptomonnaies enregistrent des flux entrants pendant sept semaines consécutives, avec le bitcoin en tête -CoinShares data

Les produits et fonds d'investissement en cryptomonnaies ont enregistré des entrées pour la septième semaine consécutive, les investisseurs institutionnels s'étant réchauffés aux déclarations plus favorables des régulateurs, selon les données du gestionnaire d'actifs numériques CoinShares lundi.

Les entrées dans le secteur se sont élevées à 90,2 millions de dollars la semaine dernière, avec en tête le bitcoin qui a récolté 69 millions de dollars, selon les données de CoinShares au 1er octobre. Au cours des sept dernières semaines, les entrées de crypto-monnaies ont atteint 390 millions de dollars. Pour 2021, les flux entrants ont totalisé 6,1 milliards de dollars.

Le bitcoin a enregistré sa troisième semaine consécutive de flux entrants.

"Nous pensons que ce retournement décisif du sentiment est dû à une confiance croissante des investisseurs dans la classe d'actifs et à des déclarations plus accommodantes de la part de la Commission américaine des opérations de bourse et de la Réserve fédérale", a écrit James Butterfill, stratège en investissement, chez CoinShares.

La semaine dernière, le président de la SEC, Gary Gensler, a réitéré, lors d'une conférence du Financial Times, son soutien aux fonds négociés en bitcoin qui investiraient dans des contrats à terme au lieu de la monnaie numérique elle-même.

Un jour plus tard, le président de la Fed, Jerome Powell, dans des remarques devant le Congrès, a déclaré que la Fed n'avait aucune intention d'interdire les cryptomonnaies.

Lundi, le bitcoin a atteint un sommet de quatre semaines, juste en dessous de 50 000 dollars, et était dernièrement en hausse de 2,3 % à 49 333 dollars.

Le fournisseur de données blockchain Glassnode, dans sa dernière note de recherche de lundi, a souligné que lorsque le bitcoin est sorti de son étroite fourchette de négociation la semaine dernière, environ 10,3% de l'offre en circulation est retournée à un profit non réalisé.

Les produits et les fonds Ethereum, quant à eux, ont affiché une nouvelle semaine d'afflux de fonds totalisant 20 millions de dollars, bien qu'ils aient concédé des parts de marché au bitcoin ces dernières semaines. Depuis le début de l'année, les entrées sur l'ether, le jeton de la blockchain Ethereum, s'élèvent à 1 milliard de dollars.

L'éther était en baisse de 0,4 % à 3 403 $.

Pourtant, malgré les afflux hebdomadaires consécutifs sur les produits cryptographiques, les volumes étaient faibles à 2,4 milliards de dollars la semaine dernière, selon les données de CoinShares, contre 8,4 milliards de dollars en mai 2021.

Les actifs sous gestion chez Grayscale et Coinshares, les deux plus grands gestionnaires d'actifs numériques, ont grimpé la semaine dernière à 41,1 milliards de dollars et 4,6 milliards de dollars, respectivement. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; montage de Richard Pullin)