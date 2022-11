Les cryptomonnaies glissent alors que les inquiétudes concernant la bourse FTX ébranlent les marchés.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie en valeur de marché, était en baisse de 4% à 19 750 $ et connaissait sa pire journée depuis environ deux mois. L'Ether, la deuxième plus importante, a chuté de 5 %.

FTX a été mis sous pression après que le directeur de la bourse rivale Binance ait déclaré dimanche que son entreprise allait liquider ses avoirs en jetons FTX en raison de "révélations récentes" non spécifiées.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré que la bourse allait "bien" et que les inquiétudes étaient de "fausses rumeurs". L'entreprise n'avait pas de commentaire immédiat lorsqu'elle a été contactée par Reuters mardi.

Cependant, le jeton FTX était en baisse d'environ 15 % à 18,76 $ et les chiffres de la société d'analyse Nansen montrant une sortie nette en une journée de FTX d'environ 630 millions de dollars suggèrent que les titulaires de comptes retirent également leur argent.

"Avec la TTF qui se dirige vers le sud, en dessous d'un niveau de soutien majeur ... (il y a) des retraits massifs de FTX, à travers de multiples actifs", a déclaré Justin d'Anethan institutionnel, directeur des ventes de la société d'actifs numériques Amber Group.

"Il semble que les investisseurs vendent des actifs ou les retirent - ce sera probablement une semaine désordonnée."

Les amateurs de crypto avaient soulevé des questions sur Twitter la semaine dernière au sujet du jeton de FTX, à la suite d'un rapport du site d'information CoinDesk sur une fuite du bilan d'Alameda Research, une société de trading fondée par Bankman-Fried qui a des liens étroits avec FTX.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l'exactitude du rapport ou l'origine de la fuite du bilan, mais il semble que cela ait au moins ébranlé la fragile confiance du marché.

"Les analyses sur la chaîne montrent que des centaines de millions ont été retirés de FTX au cours de la dernière journée", a déclaré Matthew Dibb, directeur des opérations du gestionnaire d'investissement en crypto basé à Singapour, Stack Funds.

"La question de la solvabilité de FTX a été soulevée compte tenu des événements récents de cette année ... cependant, nous ne voyons pas encore de données concrètes qui confirmeraient ce type d'opinion."