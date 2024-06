Les cultures céréalières d'hiver en Ukraine mûriront au moins deux semaines plus tôt que d'habitude en raison des températures anormalement élevées dans la plupart des régions à la fin du mois de mai et au début du mois de juin, a déclaré vendredi le ministère ukrainien de l'agriculture.

Le blé d'hiver domine traditionnellement la production de blé du pays, représentant environ 95 % de la récolte totale. L'Ukraine plante également de grandes surfaces d'orge d'hiver.

"La maturation du blé d'hiver commencera cette année à la mi-juin et durera jusqu'au début du mois de juillet, soit 2 à 2,5 semaines plus tôt que les dates moyennes de nombreuses années", a déclaré le ministère dans un rapport.

Le ministère a noté que les conditions météorologiques pour la croissance et le développement des cultures céréalières d'hiver et de printemps à la fin du mois de mai et au début du mois de juin étaient "généralement satisfaisantes".

Toutefois, les météorologues et les agronomes ukrainiens ont déclaré ce mois-ci que les fortes gelées de la première quinzaine de mai et la sécheresse qui a suivi dans la plupart des régions de l'Ukraine ont créé des conditions défavorables pour toutes les cultures et risquent d'affecter la récolte.

L'Ukraine a connu plusieurs vagues de gel entre le 1er et le 16 mai.

Vendredi, la Russie a déclaré une situation d'urgence fédérale dans dix régions en raison des dégâts causés aux cultures par les gelées du mois de mai.

La Russie et l'Ukraine sont les principaux producteurs de céréales dans la région de la mer Noire.

Le ministère ukrainien de l'agriculture a déclaré qu'il maintenait ses prévisions de récolte de céréales pour 2024 à 52,4 millions de tonnes métriques malgré les mauvaises conditions météorologiques du mois de mai.

Selon les prévisions du ministère, l'Ukraine pourrait récolter 19 millions de tonnes de blé cette année, contre 22,5 millions de tonnes en 2023.

Le syndicat ukrainien des négociants en céréales UGA prévoit une baisse de la production de blé en 2024 à 19,1 millions de tonnes, contre 22 millions de tonnes en 2023.

L'Ukraine est un important producteur et exportateur mondial de céréales et d'oléagineux, mais ses récoltes ont diminué depuis l'invasion russe de février 2022.

Le ministère de l'agriculture a déclaré que l'Ukraine avait perdu environ 30 % du potentiel total du secteur agricole du pays et que près de 20 % des terres agricoles étaient occupées.