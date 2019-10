Bourse de Paris : Les cycliques tirent les indices vers le haut

Le vert a dominé partout hier sur les marchés financiers, où les valeurs cycliques ont poursuivi leur ascension, signe que les investisseurs sont plutôt confiants quant à l'issue des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, après les messages positifs distillés au cours du weekend par les deux protagonistes. A Paris, on a ainsi vu Michelin, STMicroelectronics et ArcelorMittal aux avant-postes en clôture sur le CAC40, soit l'Automobile, les Semiconducteurs et les Matières Premières, les trois secteurs de l'indice les plus corrélés à la conjoncture macroéconomique.

Dans l'actualité politique, un vote formel sur l'ouverture d'une procédure d'Impeachment visant Donald Trump pourrait avoir lieu cette semaine. Un vote positif, Boris Johnson aimerait tellement en obtenir un ! Mais pour l'heure, les efforts du Premier ministre britannique sont vains, que ce soit sur le front du Brexit le 31 octobre ou pour l'organisation d'élections législatives anticipées. Ailleurs dans le monde, la situation est toujours tendue au Chili et en Irak.

Les investisseurs se projettent déjà sur la séance de mercredi, qui verra la publication des PIB préliminaires du second trimestre en France et aux Etats-Unis, la décision de la Fed sur ses taux et les résultats d'Apple et Facebook. Une séance intense à la veille d'Halloween.

A potron-minet, les indicateurs avancés européens sont encore légèrement teintés de rouge.

Les temps forts économiques du jour

Trois indicateurs aux États-Unis aujourd'hui, le premier à 14h00 avec l'indice des prix immobiliers S&P/CS et les deux autres à 15h00s avec la confiance des consommateurs du Conference Board et les ventes dans l'immobilier ancien.

L'euro se négocie 1,1095 USD et l'once d'or 1491 USD. Le pétrole recule, à 61,36 USD pour le Brent et à 55,55 USD pour le WTI. Le rendement du T-Bond poursuit son ascension et atteint 1,849% sur 10 ans. Le Bitcoin a mis fin hier à trois séances de vive hausse, mais il rebondit ce matin à 9427 USD.

Les principaux changements de recommandations

Ambu : ABG passe de conserver à vendre en visant 89 DKK.

Capgemini : CFRA reste l'achat avec un objectif de cours réduit de 132 à 128 EUR.

Eurofins : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 360 à 430 EUR.

LVMH : Evercore ISI passe de performance en ligne à surperformance avec un objectif de cours relevé de 360 à 450 EUR.

Ubisoft : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 81,20 à 66,10 EUR.

Ultra Electronics : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1775 à 2000 GBp.

Washtec : HSBC passe de conserver à acheter en visant 54 EUR.

L’actualité des sociétés

Le parquet japonais disposerait d'indices permettant de mettre en cause Carlos Ghosn pour une utilisation privée de fonds appartenant à Nissan, selon le journal Yomiuri. Unibail vise le haut de la fourchette de ses objectifs de bénéfices cette année. Chez JCDecaux, Jean-Sébastien Decaux quitte ses fonctions opérationnelles pour prendre en charge les activités philanthropiques de la famille. Calida détient plus de 91% de Lafuma. Recylex décale encore la date-butoir des discussions avec les créanciers de sa filiale allemande et n'est pas en mesure d'arrêter ses comptes annuels 2018 et semestriels 2019 selon le principe de la continuité d'exploitation. Theradiag a acquis les droits du test PredictSURE IBD en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et dans les pays du Maghreb. Pharmasimple veut lever 5 M€. Maison Néo rejoint Hexaom. Burelle, Stradim, Galimmo, Awox, Lumibird, Ymagis, Plant Advanced Technologies, Tivoly ont publié leurs comptes.

Alphabet baissait après la séance américaine et la publication de ses résultats trimestriels, inférieurs aux attentes à cause des frais engagés pour se mettre au niveau de la concurrence, Amazon.com et Microsoft, dans le cloud. AT&T va nommer administrateurs additionnels et céder 10 Mds$ d'actifs, en réponse aux griefs du fonds activiste Elliott Management. Le directeur général de Boeing, Dennis Muilenburg, a prévu de faire le mea culpa de l'industriel sur le B737MAX lors d'une audition devant les parlementaires américaines, dont le contenu a été communiqué. General Motors, Toyota, Fiat Chrysler et Hyundai soutiennent l'administration fédérale américaine qui veut empêcher la Californie d'adopter des normes polluantes plus strictes. Beyond Meat relève ses prévisions 2019. Marathon Petroleum voudrait scinder son réseau de stations-service, a appris le Wall Street Journal. La société de tourisme spatial Virgin Galactic est entrée hier en bourse à Wall Street, sur la base d'une valorisation de 969 M$. Moody's investit dans SynTao Green Finance. L'action Tiffany flambe à 129,72 USD à Wall Street après l'offre de rachat formulée par LVMH à 122 USD, laissant entrevoir un ajustement du prix. Spotify prend le marché à contre-pied avec des bénéfices trimestriels et une hausse conséquente du nombre de ses abonnés.

Ça publie. Mastercard, Merck, Pfizer, L'Oréal, BP Plc, Amgen, Mondelez, Orange, Fresenius, Beiersdorf, Straumann, Stora Enso, Seb…