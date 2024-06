Les navires vieillissants et non réglementés représentent un danger croissant pour la sécurité, a déclaré à Reuters la société de gestion de navires V.Group, qui a cessé de fournir des services à 30 pétroliers l'année dernière après qu'ils ont été vendus à des sociétés qui n'ont pas passé les contrôles de conformité.

On estime que jusqu'à 850 pétroliers forment ce que l'on appelle la flotte fantôme, transportant du pétrole en provenance de pays tels que l'Iran et le Venezuela, ainsi que de la Russie, qui impose de nombreuses restrictions à ses exportations de pétrole.

Le PDG de V.Group, Rene Kofod-Olsen, a déclaré avoir "perdu 30 navires au profit de la flotte fantôme" l'année dernière.

"En règle générale, nous essayons de conserver la gestion d'un nouveau propriétaire. Il est clair que cela n'a pas été possible pour nous", a-t-il déclaré en marge de la semaine maritime Posidonia à Athènes, les nouveaux propriétaires n'ayant pas satisfait aux normes de conformité de la compagnie.

Le fournisseur de services maritimes V.Group gère plus de 3 500 navires, dont près de 300 pétroliers, par l'intermédiaire de sa filiale V.Ships, et dispose de l'un des plus grands groupes de marins au monde.

M. Kofod-Olsen a déclaré que, depuis l'année dernière, d'autres nouvelles sociétés avaient demandé à V.Group de gérer leurs navires, mais qu'elles n'avaient pas non plus satisfait aux contrôles de conformité.

Les navires transportant des cargaisons de pétrole sanctionnées posent un défi environnemental de taille, selon des sources industrielles et analytiques, car ils sont difficiles à suivre en raison de leur propriété opaque et de leur recours à des assurances et à d'autres services maritimes non occidentaux, et ils ne sont guère incités à respecter des normes de transport maritime plus propres.

M. Kofod-Olsen a déclaré que la vague d'acquisitions de pétroliers de la flotte fantôme s'était calmée ces derniers temps. "Les armateurs que nous connaissons sont beaucoup plus prudents en termes d'échange d'actifs", a-t-il déclaré.

Néanmoins, la flotte fantôme existante est active.

"Ces actifs vieillissent et le risque ne fait qu'augmenter", a-t-il déclaré. "Ils naviguent remplis de combustibles fossiles ou de molécules et représentent un danger pour la navigation.

D'autres ont également tiré la sonnette d'alarme à Athènes cette semaine.

"Si des éléments du secteur contournent les règles et les réglementations, nous avons un problème", a déclaré Harry Conway, président du comité de protection de l'environnement marin de l'Organisation maritime internationale (OMI), une agence des Nations unies.

"Les navires de la flotte noire n'ont pas de comptes à rendre parce qu'ils opèrent sous le radar - ils ne respectent pas les règles", a déclaré M. Conway lors du forum des armateurs Tradewinds à Posidonia. (Rapport de Jonathan Saul)