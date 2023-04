Les débiteurs de FTX vont vendre la chambre de compensation de contrats à terme et d'options LedgerX

FTX a conclu un accord avec une filiale de Miami International Holdings Inc. pour vendre sa bourse de contrats à terme et d'options et sa chambre de compensation LedgerX LLC, a déclaré mardi la bourse de crypto-monnaies en faillite.