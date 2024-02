Les révélations selon lesquelles un missile nord-coréen tiré par la Russie en Ukraine contenait un grand nombre de composants liés à des entreprises basées aux États-Unis soulignent la difficulté d'appliquer les sanctions contre Pyongyang, mais pourraient contribuer à mettre au jour des réseaux d'approvisionnement illicites, selon des experts.

Conflict Armament Research (CAR), une organisation basée au Royaume-Uni qui suit l'origine des armes utilisées dans les conflits, a examiné les restes d'un missile balistique nord-coréen utilisé par la Russie contre les forces ukrainiennes à Kharkiv le 2 janvier.

Dans un rapport publié cette semaine, l'organisation indique qu'elle a examiné des composants électroniques, notamment pour le système de navigation du missile, et qu'elle a constaté que nombre d'entre eux avaient été fabriqués récemment et portaient la marque d'entreprises basées aux États-Unis.

Selon le rapport, 75 % des composants examinés étaient "liés à des sociétés établies aux États-Unis", 16 % à des sociétés établies en Europe et 11 % à des sociétés établies en Asie.

Les codes de date figurant sur les composants indiquent que plus des trois quarts d'entre eux ont été produits entre 2021 et 2023 et que le missile n'a pas pu être assemblé avant le mois de mars de l'année dernière, selon le rapport.

Les experts en matière de sanctions ont déclaré que ces résultats n'étaient pas surprenants, même si, pendant des années, les États-Unis ont dirigé les efforts internationaux visant à restreindre la capacité de la Corée du Nord à obtenir des pièces et des financements pour ses programmes de missiles balistiques et d'armes nucléaires.

CAR a déclaré que ses conclusions montraient à la fois la difficulté de contrôler les exportations de composants électroniques commerciaux et la dépendance de pays tels que la Corée du Nord, la Russie et l'Iran à l'égard des technologies importées.

"La Corée du Nord (ainsi que la Russie et l'Iran) est experte dans l'art d'éviter les sanctions de l'ONU et des États-Unis par le biais de sociétés écrans et d'autres efforts", a déclaré Anthony Ruggiero, du groupe de réflexion Foundation for Defense of Democracies de Washington, qui a dirigé les efforts de sanctions contre la Corée du Nord au sein de l'administration Trump.

"Si les sanctions américaines sont solides sur le papier, elles doivent être appliquées pour être efficaces", a-t-il ajouté, soulignant la nécessité pour Washington et ses alliés de mettre à jour en permanence les listes de sanctions et d'investir dans l'application de celles-ci.

"Nous ne faisons ni l'un ni l'autre en ce qui concerne les sanctions contre la Corée du Nord", a-t-il déclaré, ajoutant que l'administration Biden devait en particulier faire davantage pour cibler les entreprises, les individus et les banques chinoises qui aident à contourner les sanctions.

La CAR a déclaré qu'elle travaillait avec l'industrie pour retracer les composants des missiles et identifier les entités responsables de leur détournement vers la Corée du Nord, mais n'a pas voulu identifier les entreprises liées à leur production. Il n'a donc pas identifié les entreprises liées à leur production. Il n'a pas non plus identifié de composants spécifiques.

Martyn Williams, de 38 North, un projet sur la Corée du Nord basé à Washington, a déclaré que de nombreux composants fabriqués par des entreprises américaines étaient facilement disponibles en ligne ou sur les marchés de l'électronique dans le monde entier.

"Le fait que la Corée du Nord puisse se les procurer n'est pas du tout surprenant, et je ne pense pas que quiconque ait imaginé que le régime de sanctions serait en mesure d'arrêter le flux de composants courants", a-t-il déclaré.

"Il existe cependant des composants beaucoup plus spécialisés dans les missiles et certains d'entre eux ne sont pas à portée de clic sur l'internet. C'est également le genre de choses que les sanctions sont censées arrêter, de sorte que la présence de composants plus spécialisés serait plus inquiétante".

Katsu Furukawa, ancien membre du groupe d'experts de l'ONU chargé de surveiller les sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord, a déclaré que la plupart des composants montrés sur une photo dans le rapport du CAR semblaient être des articles commerciaux largement disponibles.

Cependant, dans les enquêtes précédentes de l'ONU, il a ajouté qu'il y avait généralement quelques articles spécifiques tels que des transmetteurs de pression et des ordinateurs de contrôle de vol qui permettaient aux enquêteurs de suivre les itinéraires d'approvisionnement et d'identifier les auteurs.

La directrice de 38 North, Jenny Town, a déclaré que ces articles spécialisés ne pouvaient être obtenus qu'auprès d'un petit nombre de fournisseurs et qu'ils devraient faire l'objet d'une plus grande traçabilité.

Le département d'État américain a déclaré que Washington utilise les contrôles à l'exportation, les sanctions et les mesures d'application de la loi pour empêcher la Corée du Nord d'acquérir des technologies pour ses programmes d'armement et pour empêcher la Russie d'acquérir de telles armes.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur privé américain, ainsi qu'avec les États étrangers alliés et partenaires, dans le cadre de ces efforts", a déclaré un porte-parole.