Les décès dus au choléra augmentent au Malawi, les écoles restent fermées

Le nombre total de cas et de décès s'est accéléré pour atteindre respectivement 17 824 et 595 depuis que les premiers cas ont été signalés en mars, le taux de mortalité passant à 3,34 %, selon le ministère de la Santé.

Le choléra est un problème annuel pendant les mois pluvieux du Malawi, de novembre à mars, où le nombre de décès est d'environ 100 par an. Mais l'épidémie actuelle devrait être la pire à ce jour.

"En raison de l'augmentation continue des cas de choléra et des décès dans les villes de Blantyre et Lilongwe, les écoles primaires et secondaires des deux villes ne commenceront pas le 3 janvier comme cela avait été conseillé précédemment", a déclaré le ministre de la Santé Khumbize Chiponda dans un communiqué.

Une nouvelle date de réouverture sera annoncée ultérieurement, a-t-elle ajouté.

L'agence de santé de l'ONU indique que les taux de mortalité sont en hausse dans environ 30 pays du monde qui ont signalé des épidémies de choléra en 2022, soit environ un tiers de plus que lors d'une année normale.

Le choléra se propage par des aliments ou de l'eau contaminés et peut provoquer une diarrhée aiguë. De nombreuses personnes présentent des symptômes légers, mais il peut tuer en quelques heures s'il n'est pas traité.

Parmi les victimes au Malawi figurent des médecins dans les centres de santé publique.

Chiponda a appelé les autorités à renforcer les mesures de contrôle, notamment en pulvérisant du chlore pour désinfecter les lieux encombrés tels que les marchés et les écoles et en intensifiant les inoculations.