Des centaines de pèlerins décédés sous une chaleur torride lors du haj de cette année n'étaient pas officiellement enregistrés auprès des autorités saoudiennes, de sorte que nombre d'entre eux n'ont pas eu accès à des services vitaux tels que les bus climatisés et les tentes de rafraîchissement.

Ces décès mettent en lumière un problème imminent pour les organisateurs, alors que le changement climatique s'installe dans la région : la pratique consistant à exiger des permis officiels pour ces services fait craindre que les pèlerins non enregistrés ne soient de plus en plus exposés à des températures potentiellement mortelles.

Dans le même temps, les prix élevés des forfaits officiels pour le haj incitent certains musulmans à emprunter des itinéraires officieux moins coûteux pour se rendre au rituel, même s'ils ne disposent pas des permis indispensables, et à profiter de l'assouplissement des restrictions imposées à d'autres types de visas saoudiens.

L'absence de permis pour les pèlerins non enregistrés a rendu difficile la fourniture de services et de soins, a déclaré le porte-parole du ministère saoudien de l'intérieur chargé de la sécurité, le colonel Talal bin Shalhoub, lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision saoudienne al-Arabiya.

Les détracteurs du gouvernement affirment que tous les pèlerins, quel que soit leur statut, devraient être protégés de la chaleur et prétendent que les autorités ont sévi cette année contre les participants non autorisés.

"L'accent mis sur les visites enregistrées par rapport aux visites non enregistrées est un faux-fuyant [...]. Si vous êtes là et que vous avez besoin d'aide, vous devriez y avoir accès", a déclaré Khalid al-Jabri, un médecin qui a travaillé pour l'agence de sécurité saoudienne chargée de superviser le haj et qui fait actuellement partie de l'opposition saoudienne en exil.

Le bureau des médias internationaux de l'Arabie saoudite n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le ministre saoudien de la santé, Fahad Al-Jalajel, a déclaré dans un communiqué que les autorités sanitaires avaient fourni des services à des pèlerins non enregistrés à 141 000 reprises au cours du haj.

RISQUE DE COUP DE CHALEUR

Il a toutefois reconnu que les pèlerins non enregistrés "marchaient sur de longues distances sous la lumière directe du soleil, sans abri ou confort adéquat", et a ajouté que 83 % des 1 301 décès se trouvaient parmi les pèlerins non enregistrés.

Les pèlerins ont déclaré que ceux qui n'avaient pas de permis devaient parfois marcher à des températures supérieures à 50 degrés Celsius (122 Fahrenheit), alors que la plupart des pèlerins enregistrés ont pu faire la plus grande partie du voyage en bus climatisé.

Un témoin de l'agence Reuters a déclaré avoir vu des milliers de personnes marcher sur l'autoroute près de Mina, une vaste cité de tentes sur le chemin de La Mecque, plutôt que d'utiliser des bus comme la plupart des pèlerins enregistrés. Des pèlerins ont déclaré à Reuters que les autorités saoudiennes vérifiaient régulièrement les bus avant le départ pour s'assurer que seuls les pèlerins enregistrés se trouvaient à bord.

Près de deux millions de pèlerins se sont rendus à La Mecque cette année pour accomplir les rites du haj, tels qu'ils ont été enseignés par le prophète Mahomet à ses disciples il y a 14 siècles.

On ignore l'ampleur de l'afflux de pèlerins non autorisés. Mais le directeur saoudien de la sécurité publique, Mohammed bin Abdullah al-Bassami, a déclaré ce mois-ci que le royaume avait expulsé 171 587 personnes qui ne résidaient pas à La Mecque, dans une allusion apparente aux personnes prises en flagrant délit de tentative d'accomplir le haj sans permis.

Les décès liés à la chaleur le long du haj ne sont pas nouveaux, mais le changement climatique a rendu le haj de plus en plus dangereux.

Selon une étude réalisée en 2021, si le monde se réchauffe de 1,5 °C (2,7 °F) par rapport aux niveaux préindustriels, le risque de coup de chaleur pour les pèlerins du haj sera cinq fois plus élevé. Le monde est en passe d'atteindre un réchauffement de 1,5 °C dans les années 2030.

"La situation ne fait qu'empirer avec le temps", a déclaré Elfatih Eltahir, codirecteur de l'Observatoire Jameel et professeur au MIT, qui a publié un article sur les dangers du stress thermique pour les pèlerins en 2019.

À LA RECHERCHE DE TOURISTES RELIGIEUX

Malgré ces projections climatiques inquiétantes, l'Arabie saoudite a déclaré vouloir augmenter le nombre de touristes religieux, avec pour objectif d'accueillir 30 millions de pèlerins pour le haj et le pèlerinage annuel umra chaque année d'ici 2030, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à sevrer l'économie du pétrole.

En 2019, l'Arabie saoudite a gagné environ 12 milliards de dollars par an grâce au haj et à l'umra, selon des données officielles.

Les voyages organisés pour le haj peuvent coûter entre 5 000 et 10 000 dollars par personne, et le prix est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes optent pour des formules non officielles.

"Les finances sont un facteur important", a déclaré Khaled El Sherbini, propriétaire d'une agence de voyage basée en Égypte. Selon lui, un Égyptien peut faire le haj "sans être enregistré" pour 30 000 ou 40 000 EGP (622 à 829 dollars), soit une fraction du prix d'un voyage officiel d'environ 300 000 EGP (6 222,78 dollars). En 2018, un forfait haj aurait coûté environ 3 000 dollars.

Le royaume est déterminé à protéger les forfaits officiels du haj. À l'approche du pèlerinage, le ministère de l'intérieur a déclaré que les personnes surprises en train de transporter un pèlerin non enregistré risquaient jusqu'à six mois de prison et une amende pouvant atteindre 50 000 riyals (13 000 dollars).

Une cellule de crise égyptienne chargée d'enquêter sur la mort de pèlerins égyptiens a déclaré samedi qu'elle avait suspendu les licences de 16 sociétés de tourisme et les avait renvoyées devant les tribunaux.

Les pèlerins qui ont acheté des forfaits bas de gamme ont déclaré à Reuters qu'ils étaient entassés dans des tentes bondées de 80 à 200 personnes et qu'ils ne disposaient que d'une climatisation limitée. Alia Asma, une pèlerine indienne, a déclaré qu'elle avait dû marcher de plus longues distances que ceux qui avaient acheté des voyages plus coûteux.

"Les riches peuvent s'offrir des appartements luxueux et les pauvres viennent dans les tentes", a déclaré Irhan al-Alawi, directeur exécutif de la Fondation pour la recherche sur l'héritage islamique.

(1 $ = 3,7517 riyals)

(1 $ = 48,2100 livres égyptiennes)