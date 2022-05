Les décideurs de la Fed soutiennent deux autres fortes hausses de taux, mais ensuite ?

Pour le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, une fois que la Réserve fédérale aura procédé à des hausses de taux d'un demi-point de pourcentage, comme l'a signalé le président Jerome Powell, "une pause en septembre pourrait avoir du sens".

"Je pense que cela dépendra en grande partie de la dynamique du terrain que nous commençons à voir", à la fois de l'inflation que la Fed tente de contenir et de l'impact des taux d'intérêt plus élevés sur l'économie, a-t-il déclaré lundi au Rotary Club d'Atlanta.

Bien qu'il y ait un risque que la banque centrale doive être plus agressive, a-t-il dit, "je suis optimiste et je suppose que l'inflation aura commencé à baisser définitivement" d'ici là.

S'exprimant plus tard dans la journée lors d'un autre événement, la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, a dressé un tableau plus sombre, énumérant les nombreux facteurs tels que la guerre de la Russie en Ukraine et les blocages du COVID-19 de la Chine qui pourraient jouer pour intensifier ou atténuer les pressions inflationnistes.

À cela s'ajoutent, selon elle, les nombreuses façons dont la pandémie a modifié l'économie américaine, entraînant une offre de main-d'œuvre beaucoup plus restreinte qu'on ne le pensait et une économie de services qui a eu du mal à reconstituer ses capacités après des réductions massives au début de la crise.

Pour compliquer les choses, la Fed commencera à réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars le mois prochain, ajoutant au resserrement de la politique dans un contexte de marché beaucoup plus volatil aujourd'hui que la dernière fois que la Fed a réduit son portefeuille d'obligations.

"La route à venir pourrait être cahoteuse", a-t-elle déclaré.

Le défi pour la Fed est de resserrer suffisamment sa politique pour freiner l'inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans, mais pas au point de précipiter l'économie dans la récession.

Les deux responsables politiques ont fait un signe de tête sur la tâche délicate qui les attend, alors que les inquiétudes s'accumulent quant à un ralentissement de la croissance mondiale et à la résistance de l'économie américaine à la hausse des taux et à la chute des valeurs boursières, entre autres ajustements.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed continue de relever les taux tout au long de cette année, plaçant le taux des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 2,75 et 3 % d'ici la fin de l'année.

Certains de leurs collègues ont appelé à une poussée agressive pour amener le taux directeur à 3,5 % d'ici la fin de l'année, ce qui impliquerait des augmentations d'un demi-point lors de toutes les réunions restantes de la Fed.

D'autres disent qu'ils s'attendent à ce que la Fed revienne à des hausses de taux plus faibles après juillet.

M. Bostic a déclaré qu'il s'attendait à une série de mouvements moins importants, le taux des fonds se situant dans une fourchette de 2 à 2,5 % à la fin de 2022.

La réaction de l'économie à des taux plus élevés "va s'accélérer au cours des prochains mois", a déclaré M. Bostic. "Si nous ne nous y mettons pas, il y a un risque que nous continuions à aller au-delà du point où ces marchés ont trouvé l'équilibre."

M. George n'a pas indiqué une préférence spécifique pour une hausse des taux.