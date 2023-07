NEW DELHI, 21 juillet - Le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis Suhail al-Mazrouei a déclaré vendredi à Reuters que les mesures prises par l'OPEP et ses alliés pour soutenir le marché pétrolier étaient appropriées pour l'instant et que le groupe était à "portée de téléphone" si d'autres mesures s'avéraient nécessaires.

"Ce que nous faisons est approprié", a déclaré le ministre à Reuters au cours d'une visite à New Delhi.

"Mais nous nous réunissons constamment et s'il est nécessaire de faire autre chose, nous le ferons au cours de ces réunions. Nous sommes toujours à portée de téléphone les uns des autres", a-t-il ajouté. (Reportage Nidhi Verma, version française Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)