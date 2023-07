Paris (awp/afp) - Les défaillances d'entreprises en France ont poursuivi en juin leur mouvement de hausse, dépassant de loin leurs niveaux pré-pandémique sauf pour les micro-entreprises, a rapporté jeudi la Banque de France.

Toutes catégories confondues, en raison du poids des micro-entreprises (auto-entrepreneurs), le nombre de défaillances reste inférieur en cumul sur les 12 derniers mois à celui de l'année 2019, à 48'673 contre 51'145. Mais les défaillances dépassent de 57% leur niveau de 2019 pour les très petites entreprises (TPE, moins de 10 salariés), de 62,8% pour les petites entreprises (10 à 49 salariés), de 50,4% pour les moyennes entreprises (50 à 249 salariés) et de 103,8% pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grands groupes.

Dans cette dernière catégorie, 53 entreprises ont fait défaillance au cours des 12 mois, contre seulement 26 en 2019. Le nombre de défaillances de micro-entreprises a lui augmenté de 45,8% en un an, mais reste de 9% inférieur à celui de 2019.

Par secteurs, les défaillances ont le plus augmenté depuis un an dans l'hôtellerie-restauration, avec une hausse de 81,2%. Le niveau des défaillances avait été particulièrement bas dans ce secteur durant la pandémie en raison des aides du gouvernement face aux fermetures administratives dont les établissements faisaient l'objet.

Mais elles sont aussi en forte hausse dans l'industrie, où elles progressent de 58,9%, malgré la volonté du gouvernement de réindustrialiser le pays. Dans le commerce et la réparation automobile, la hausse frôle les 50% et elle atteint 44,4% dans la construction, toujours sur un an.

afp/vj