Les défaillances d'entreprises en France en baisse de 2,7% à fin septembre (BdF)

Paris (awp/afp) - Le nombre de défaillances d'entreprises en France a diminué de 2,7% sur la période de douze mois achevée fin septembre 2018, pour s'établir à 53'496, a annoncé mardi la Banque de France (BdF).

En revanche, sur les trois derniers mois de la période, elles progressent de 4,5%, poursuit l'organisme.

Les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et du commerce enregistrent les plus forts reculs du nombre de défaillances cumulées sur 12 mois (respectivement -7,7%, -5,6% et -4,7%). Les défaillances diminuent également sensiblement dans d'autres secteurs, en particulier dans la construction (-4,5%).

La tendance est toutefois inverse dans les transports et l'entreposage (+8,3%) et, dans une moindre mesure, dans les conseils et services aux entreprises (+3,7%), où les faillites se font plus nombreuses.

Par "défaillance d'entreprise", la Banque de France désigne les sociétés qui sont concernées par l'une de ces trois procédures: le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ou la procédure de sauvegarde.

Selon des données encore provisoires, le cumul des défaillances diminuerait de 1,6% à fin octobre 2018.

