Les investisseurs à la recherche de zones plus sûres sur le marché boursier américain constatent que les abris traditionnels qui ont résisté à la chute de l'année dernière, tels que les biens de consommation de base, les services publics et les soins de santé, pourraient être plus problématiques cette fois-ci.

Après avoir fortement rebondi en janvier, l'indice de référence S&P 500 vacille à nouveau car les investisseurs s'inquiètent que la Réserve fédérale américaine augmente les taux d'intérêt plus que prévu et les maintienne à un niveau élevé plus longtemps pour contrer l'inflation.

Les baisses de cours peuvent pousser les investisseurs à rechercher la sécurité dans les valeurs dites défensives, qui ont tendance à offrir de solides dividendes et des entreprises capables de résister aux périodes difficiles.

"L'année dernière, il était vraiment facile de se cacher dans les défensives", a déclaré Anthony Saglimbene, chef de la stratégie de marché chez Ameriprise Financial. "Cela a très bien fonctionné l'année dernière. Je pense que ce sera plus compliqué cette année."

Au cours des premières semaines de 2023, l'argument en faveur des défensifs a été affaibli par des preuves que l'économie reste forte ainsi que par la concurrence d'actifs tels que les bons du Trésor américain à court terme et les marchés monétaires qui proposent leurs rendements les plus élevés depuis des années.

Les secteurs tels que les services publics sont connus comme des substituts des obligations, car ils offrent généralement des bénéfices stables et une sécurité comme l'ont fait les obligations d'État dans le passé.

Si l'on ajoute à cela le fait que certaines actions défensives ont des valorisations relativement chères, les investisseurs peuvent les éviter même si le marché plus large se dégrade.

Les services publics, les soins de santé et les biens de consommation de base ont tenu bon dans les marchés punitifs de l'année dernière, affichant des baisses relativement faibles d'environ 1 % à 3,5 % alors que l'ensemble du S&P 500 a chuté de 19,4 % en 2022.

Jusqu'à présent cette année, ces groupes ont été les trois plus grands perdants des 11 secteurs du S&P 500, avec une baisse d'environ 8 % pour les services publics, de 6 % pour les soins de santé et de 3 % pour les produits de base à la clôture de jeudi. La dernière fois que le S&P 500 était en hausse de 3,7 % en 2023, il s'était replié depuis qu'il avait enregistré sa meilleure performance de janvier depuis 2019.

Différences défensives https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/WEEKAHEAD/gkplwlabyvb/chart.png

Les craintes d'une récession induite par le cycle rapide de hausse des taux de la Fed ont plané sur les marchés l'année dernière, et les investisseurs ont gravité vers des secteurs défensifs, confiants dans le fait que les dépenses en médicaments, nourriture et autres produits de première nécessité se poursuivraient malgré la tourmente économique.

De solides données économiques récentes, notamment une croissance étonnante de l'emploi en janvier, ont incité les investisseurs à repenser les attentes d'un ralentissement imminent.

"Si vous regardez le marché des actions, il vous dit qu'il n'y a pas de risque de récession au fond", a déclaré Matthew Miskin, co-chef de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management, ajoutant que les défenses jusqu'à présent cette année ont été un "commerce de la douleur".

La santé de l'économie américaine devrait se préciser avec la publication du rapport sur l'emploi de février vendredi prochain, tandis que les investisseurs suivront également la semaine prochaine le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès.

Les dividendes élevés ont aidé les actions défensives en tant qu'endroit où placer son argent en période de turbulence au cours de la dernière décennie, d'autant plus que les actifs traditionnellement sûrs rapportaient peu. Cette dynamique a changé au cours de l'année dernière, l'inflation galopante et les hausses de taux de la Fed ayant fait grimper les rendements des liquidités et des bons du Trésor.

Le secteur des services publics a un rendement en dividendes de 3,4 %, celui des produits de base de 2,7 % et celui des soins de santé de 1,8 %, selon les données de S&P Dow Jones Indices de cette semaine. En revanche, le rendement du billet du Trésor américain à six mois est de près de 5,2 %.

"Vous pouvez obtenir un rendement assez attractif sur le marché obligataire maintenant, ce qui n'a pas été le cas", a déclaré Mark Hackett, chef de la recherche sur les investissements chez Nationwide.

Rendement du Trésor américain à 10 ans par rapport au rendement du secteur des services publics

Entre-temps, les valorisations sont également relativement chères dans certains cas. Le secteur des services publics se négocie à 17,7 fois les estimations de bénéfices à terme, soit une prime de près de 20 % par rapport à sa moyenne historique, tandis que les produits de base se négocient à un ratio C/B de 20 fois, soit environ 11 % au-dessus de sa moyenne historique, selon Refinitiv Datastream.

Le ratio C/B de 17 fois pour les soins de santé est légèrement inférieur à sa moyenne historique. Cependant, les perspectives financières du secteur cette année sont relativement faibles ; les bénéfices du secteur des soins de santé du S&P 500 devraient baisser de 8,3 % contre une augmentation de 1,7 % pour l'ensemble du S&P 500, selon Refinitiv IBES.

Bien sûr, d'autres facteurs pourraient améliorer les perspectives des défensives. Par exemple, une reprise de la volatilité sur le marché obligataire pourrait améliorer l'attrait des actions défensives en tant que valeur refuge, a déclaré Hackett de Nationwide.

Si les craintes d'une récession s'intensifient, comme ce fut le cas l'année dernière, les défensives pourraient à nouveau surperformer sur une base relative, selon les investisseurs.

Ameriprise surpondère les soins de santé et les produits de base, a déclaré Saglimbene, qui voit un environnement macroéconomique incertain. Mais plus généralement, la société est sous-pondérée en actions et est plus favorable aux titres à revenu fixe.

"Je pense que les obligations constituent une meilleure position défensive aujourd'hui que les secteurs défensifs traditionnels", a déclaré M. Saglimbene.