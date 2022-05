Les défenseurs de Mariupol se rendent à la Russie mais leur sort est incertain

Alors même que le Kremlin s'apprête à prendre le contrôle total des ruines de Mariupol, il est confronté à la perspective croissante d'une défaite dans sa tentative de conquête de tout le Donbas oriental de l'Ukraine, car ses forces gravement mutilées manquent d'effectifs pour des avancées significatives, ont déclaré certains analystes de la campagne russe.

Les bus ont quitté l'aciérie tard lundi dans un convoi escorté par des véhicules blindés russes. Cinq sont arrivés dans la ville de Novoazovsk, tenue par les Russes, où Moscou a déclaré que les combattants blessés seraient soignés.

Sept bus transportant des combattants ukrainiens de la garnison Azovstal sont arrivés dans une prison récemment rouverte dans la ville d'Olenivka, contrôlée par la Russie, près de Donetsk, a déclaré un témoin de Reuters.

Il y avait quelques femmes à bord d'au moins un des bus à Olenivka, a montré une vidéo de Reuters. Certaines des femmes portaient des uniformes vert olive, tout comme la plupart des hommes. Tous semblaient épuisés. L'un d'eux se reposait contre des sacs de voyage empilés sur le sol.

Ce qu'il adviendra des combattants n'était pas clair. Le Kremlin a déclaré que Poutine avait personnellement garanti que les prisonniers seraient traités conformément aux normes internationales, et les responsables ukrainiens ont déclaré qu'ils pourraient être échangés contre des captifs russes.

L'agence de presse TASS a déclaré qu'un comité russe prévoyait d'interroger les soldats, dont beaucoup sont membres du bataillon Azov, dans le cadre d'une enquête sur ce que Moscou appelle "les crimes du régime ukrainien".

Le dénouement d'une bataille qui est devenue le symbole de la résistance ukrainienne donne à Moscou le contrôle total de la côte de la mer d'Azov et d'une étendue ininterrompue de l'est et du sud de l'Ukraine, alors même que ses troupes se retirent des faubourgs de Kharkiv dans le nord-est.

Des responsables des deux parties ont déclaré mardi que les pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre avaient stagné. Les négociateurs se sont réunis pour la dernière fois en personne à la fin du mois de mars, et il y a eu peu de communication entre eux ces dernières semaines.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrey Rudenko, a déclaré que l'Ukraine "s'est pratiquement retirée du processus de négociation", tandis que le négociateur russe Leonid Slutsky a déclaré que les pourparlers n'avaient pas de format.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré que les pourparlers étaient "en attente" car la Russie n'est pas prête à accepter qu'elle n'atteigne pas ses objectifs.

ÉCHANGE DE PRISONNIERS ?

La prise complète de Mariupol est la plus grande victoire de la Russie depuis qu'elle a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" le 24 février. Mais le port est en ruines et l'Ukraine estime que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées sous des mois de bombardements russes.

La Russie a déclaré qu'au moins 256 combattants ukrainiens avaient "déposé les armes et s'étaient rendus", dont 51 gravement blessés. L'Ukraine a déclaré que 264 soldats, dont 53 blessés, étaient partis.

Une vidéo du ministère russe de la défense a montré des combattants quittant l'usine, certains portés sur des civières, d'autres les mains en l'air pour être fouillés par les troupes russes.

Alors que les deux parties ont parlé d'un accord selon lequel toutes les troupes ukrainiennes abandonneraient l'aciérie, de nombreux détails n'ont pas encore été rendus publics, notamment le nombre de combattants restant à l'intérieur, et si une forme quelconque d'échange de prisonniers avait été convenue.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré lors d'un briefing que Kiev ne divulguerait pas le nombre de combattants restant à l'intérieur avant que tous ne soient en sécurité. L'armée ukrainienne a déclaré que les unités d'Azovstal avaient terminé leur mission de combat.

Le vice-premier ministre ukrainien, Iryna Vereshchuk, a déclaré que Kiev avait l'intention d'organiser un échange de prisonniers pour les blessés une fois leur état stabilisé, mais aucune des parties n'a divulgué les termes d'un accord spécifique.

Des législateurs russes de premier plan se sont prononcés contre tout échange de prisonniers. Vyacheslav Volodin, président de la Douma d'État, la chambre basse de la Russie, a déclaré : "Les criminels nazis ne devraient pas être échangés".

Le législateur Leonid Slutsky, l'un des négociateurs de la Russie dans les pourparlers avec l'Ukraine, a qualifié les combattants évacués d'"animaux à forme humaine" et a déclaré qu'ils devraient être exécutés.

Natalia, épouse d'un marin parmi ceux qui se terrent dans l'usine, a déclaré à Reuters qu'elle espérait "qu'il y aura un échange honnête". Mais elle était toujours inquiète : "Ce que la Russie fait maintenant est inhumain".

Les Nations Unies et la Croix-Rouge affirment que le véritable bilan du siège de Mariupol n'a pas encore été établi, mais il est certain qu'il s'agit du pire bilan en Europe depuis les guerres des années 1990 en Tchétchénie et dans les Balkans.

AVANCÉES UKRAINIENNES

Ailleurs, les forces ukrainiennes ont progressé à leur rythme le plus rapide depuis plus d'un mois, chassant les forces russes de la zone autour de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine.

L'Ukraine affirme que ses forces ont atteint la frontière russe, à 40 km (25 miles) au nord de Kharkiv. Elles ont également poussé au moins jusqu'à la rivière Siverskiy Donets, à 40 km à l'est, où elles pourraient menacer les lignes d'approvisionnement de l'avancée principale de la Russie dans le Donbas.

La Russie continue de presser cette avancée malgré les lourdes pertes subies. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la Russie avait bombardé les zones du nord et de l'ouest mardi pour compenser ce qu'il appelle les échecs de la Russie dans l'est et le sud.

"Ils ne peuvent produire aucun succès pour leurs forces combinées dans les zones où ils essaient d'avancer", a déclaré Zelenskiy dans un discours prononcé tard dans la nuit. "Ces frappes, comme beaucoup de celles qui les ont précédées, ne leur apporteront rien".

Selon les analystes, Poutine devra peut-être décider s'il envoie davantage de troupes et de matériel pour reconstituer sa force d'invasion dramatiquement affaiblie, alors que l'afflux d'armes occidentales modernes renforce la puissance de combat de l'Ukraine.

"Le temps joue définitivement contre les Russes. Ils sont à court d'équipement. Ils sont à court de missiles particulièrement avancés. Et, bien sûr, les Ukrainiens deviennent plus forts presque chaque jour", a déclaré Neil Melvin du groupe de réflexion RUSI à Londres.