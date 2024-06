Une autorité locale aurait dû tenir compte de l'impact climatique à long terme des puits de pétrole terrestres lorsqu'elle leur a accordé un permis de construire. C'est ce qu'a statué la Cour suprême du Royaume-Uni ce jeudi, dans une décision qui pourrait avoir un impact considérable sur toute exploitation future de combustibles fossiles.

Les défenseurs de l'environnement avaient fait valoir que le permis de construire pour le maintien et l'extension d'un site de forage pétrolier dans le sud de l'Angleterre était entaché d'irrégularités car il n'avait pris en compte que l'effet direct du développement, et non l'impact des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation du pétrole extrait.

Les juges de la plus haute juridiction du Royaume-Uni ont donné leur accord par une courte majorité de trois contre deux, déclarant que l'autorisation de planification était illégale parce que les émissions ultérieures auraient dû être prises en compte dans une étude d'impact sur l'environnement (EIE).

"Il n'est pas contesté que ces émissions, qui peuvent être facilement quantifiées, auront un impact significatif sur le climat", a déclaré George Leggatt, l'un des trois juges de la Cour suprême qui ont approuvé l'appel.

"La seule question est de savoir si les émissions de combustion sont des effets du projet. Il me semble évident qu'elles le sont".

À la veille de la décision, les militants ont déclaré que, s'ils gagnaient, cet arrêt historique rendrait beaucoup plus difficile l'approbation de nouveaux projets d'exploitation du pétrole, du gaz et du charbon, et que d'autres projets controversés en subiraient les conséquences.

"Il est extrêmement difficile d'exagérer l'importance de cette affaire", a déclaré Sam Fowles, spécialiste du droit de l'urbanisme et de l'environnement chez Cornerstone Barristers. "Elle pourrait marquer le début de la fin de l'extraction de nouveaux combustibles fossiles au Royaume-Uni.

En 2019, le conseil du comté du Surrey a autorisé Horse Hill Developments, qui appartient en partie à la société énergétique britannique UK Oil & Gas Plc, à conserver deux puits de pétrole et à en forer quatre autres sur plus de 20 ans près de la ville de Horley, à proximité de l'aéroport londonien de Gatwick.

L'EIE du projet a examiné les effets de la construction, de la production et du déclassement du site, mais n'a pas évalué l'impact en aval des émissions qui résulteraient de l'utilisation du pétrole lors de son raffinage et de son utilisation ultérieure, par exemple comme carburant.

Le Weald Action Group (WAG), une organisation regroupant des groupes locaux qui font campagne contre l'extraction de pétrole et de gaz dans le sud-est de l'Angleterre, a estimé que cela équivaudrait à plus de 10 millions de tonnes d'émissions de carbone.

Un militant agissant pour le compte du WAG a intenté une action en justice contre l'autorisation d'aménagement, mais celle-ci a été rejetée par la Haute Cour de Londres, puis par la Cour d'appel, qui a jugé que le conseil n'avait pas agi illégalement et qu'il appartenait au gouvernement de décider de l'élaboration d'une politique.

"À mon avis, il n'y avait aucune base sur laquelle le conseil pouvait raisonnablement décider qu'il n'était pas nécessaire d'évaluer les émissions de combustion", a déclaré M. Leggatt dans son jugement devant la Cour suprême.