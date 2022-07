Les défenseurs des villes jumelles ukrainiennes sont prêts à faire face à une attaque russe.

Les obus pleuvent régulièrement sur Kramatorsk et sa jumelle, Sloviansk, et elles sont sur le point de devenir la prochaine ligne de front de l'offensive de Moscou dans le Donbas, fortement industrialisé.

Leurs défenseurs sont surpassés, mais les Ukrainiens ont repoussé les forces soutenues par la Russie ici auparavant, les villes ayant été saisies par les séparatistes pro-Kremlin en avril 2014 et reconquises trois mois plus tard.

"Bien sûr, nous sommes déjà préparés. Nous sommes prêts", a déclaré Artchk, s'identifiant par son nom de guerre, à Reuters.

"C'est leur fantasme (aux Russes) d'occuper ces villes, mais ils ne s'attendent pas au niveau de résistance - ce n'est pas seulement le gouvernement ukrainien, c'est la population qui refuse de les accepter."

Leurs rues sinistrement désertes alors que des excavatrices creusent des tranchées à leur périphérie pour empêcher l'avancée des chars russes, les villes ont une énorme importance symbolique pour Moscou, qui les considère comme le berceau de l'insurrection séparatiste qu'elle a soutenue en 2014.

Autrefois plaques tournantes de l'industrie soviétique de la construction de machines, elles sont situées dans la région de Donetsk, et pleinement dans le collimateur de la Russie après que les forces du Kremlin ont revendiqué le contrôle de la région voisine de Louhansk - qui fait également partie de Donbas - le week-end dernier.

Mardi, alors que des tirs d'obus résonnaient au loin, le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré aux journalistes qu'il se préparait à évacuer les deux villes.

Selon les analystes militaires, l'Ukraine pourrait mieux défendre sa nouvelle ligne de front après que ses forces se soient retirées d'une poche qu'elles défendaient depuis des mois et dans laquelle la Russie a pu les pilonner d'artillerie de trois côtés.

Les soldats ukrainiens, en pause sur les lignes de front situées à seulement 10 km (six miles) de Sloviansk, ont déclaré qu'ils étaient largement dépassés, et tous ont exhorté les pays occidentaux à leur fournir davantage d'armes lourdes et de munitions de haute technologie.

"Nous tirons une fois, puis ils répondent avec des bombes à fragmentation", a déclaré un artilleur qui a refusé de donner son nom.

"Les Russes ont tellement d'obus et ils ne cessent de frapper cette zone. Ils ne tiennent pas le compte de ce sur quoi ils tirent."

En 2014, les mandataires russes se sont retirés de Sloviansk et de Kramatorsk pour consolider leur territoire plus à l'est et au sud dans un conflit qui a fait plus de 14 000 morts et qui continue de couver.

La Russie, qui a longtemps considéré l'Ukraine ex-soviétique comme un tampon contre l'OTAN, a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée la même année et a soutenu l'insurrection séparatiste après la fuite du président soutenu par Moscou face aux manifestations de masse pro-occidentales.

Le président russe Vladimir Poutine a fait de la capture du Donbas au nom des séparatistes un objectif de guerre principal après un assaut avorté sur Kiev à partir du 24 février.

UNE VILLE PLUS PRO-EUROPÉENNE

Kramatorsk et Sloviansk pourraient être les derniers obstacles majeurs à la réalisation de cet objectif, et nombre des civils qui ont décidé de rester dans les villes sont considérés comme des sympathisants russes.

La ministre des Anciens combattants, Yulia Laputina, qui a dirigé la force opérationnelle qui a repris Sloviansk en 2014, a minimisé cette suspicion et a déclaré que la ville était à peine reconnaissable d'il y a huit ans.

"C'est une autre ville. C'est une ville plus pro-européenne", a-t-elle déclaré.

Le gouverneur de Donetsk, M. Kyrylenko, a déclaré que certains pro-russes étaient clairement restés.

"Ce n'est pas seulement qu'ils sont déloyaux, mais ils essaient d'aider à diriger les frappes de missiles. Quiconque a cette idée en tête et entreprend cette action sera puni", a-t-il ajouté.

Le service de sécurité ukrainien SBU a arrêté lundi à Kramatorsk un homme soupçonné de fournir à l'artillerie russe les coordonnées de positions militaires ukrainiennes, a déclaré un porte-parole.

Les contrôles des voitures entrant dans les villes se sont intensifiés et les responsables et les soldats sur place ont refusé de discuter des plans de défense de la région.

Au marché principal presque désert de Sloviansk, le fermier Avramenko, 53 ans, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de cultiver une grande partie de ses six acres à la périphérie de la ville parce qu'elle a été minée pour repousser une offensive russe.

Il a prédit que les habitants combattraient les forces d'invasion dans les rues, et a déclaré qu'il rejoindrait les forces de défense du territoire comme il l'avait fait en 2014 si nécessaire.

"Il est évidemment mauvais qu'à l'époque, en 2014, aucune solution n'ait été trouvée. Nous devons les chasser maintenant et mettre fin à tout cela", a-t-il déclaré, en rassemblant l'ail qu'il n'avait pas pu vendre .

Le barrage d'artillerie était cette fois beaucoup plus intense, l'obligeant fréquemment à se cacher dans sa cave, a-t-il dit.

Quelques heures plus tard, le marché s'est embrasé après avoir été touché par des bombardements qui ont tué au moins deux personnes et en ont blessé sept.