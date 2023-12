Des militants néerlandais pour le climat ont bloqué samedi une grande autoroute à Amsterdam pour exiger l'arrêt immédiat du financement de projets de combustibles fossiles par le prêteur ING.

Des centaines de militants se sont engagés sur l'autoroute A10 au sud d'Amsterdam vers midi heure locale (11h00 GMT), ont montré des images de la chaîne de télévision locale ATS, après que la police a fermé la route pour éviter les victimes.

Les militants ont organisé leur manifestation à l'emplacement de l'ancien siège social d'ING, le long de l'A10, estimant que la banque est le principal facilitateur des projets de combustibles fossiles aux Pays-Bas.

ING, le plus grand prêteur des Pays-Bas, a déclaré au début du mois qu'il cesserait de financer l'exploration et la production de pétrole et de gaz d'ici 2040 et qu'il triplerait les nouveaux prêts accordés aux énergies renouvelables au cours des deux prochaines années, dans le cadre d'une stratégie climatique actualisée.

ING n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Le conseil municipal d'Amsterdam avait interdit la manifestation de l'A10 et avait alloué un terrain à proximité pour la manifestation. Mais les manifestants ont escaladé le talus et se sont retrouvés sur l'autoroute.