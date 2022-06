Les défenseurs et les critiques du projet de loi sur les grandes entreprises technologiques maintiennent la pression sur les législateurs américains

Les versions du projet de loi ont progressé plus loin que toute autre législation antitrust Big Tech précédente, avec un fort soutien bipartisan à la Chambre des représentants et au Sénat. La législation vise à interdire aux entreprises de favoriser leurs propres activités dans les résultats de recherche et d'autres manières.

La sénatrice Amy Klobuchar et le représentant David Cicilline, principaux parrains dans chaque chambre, ont prédit que leurs projets de loi ont suffisamment de soutien pour être adoptés par le Congrès, s'ils sont soumis au vote.

Mais le Sénat a d'autres sujets au calendrier. Les négociateurs sont proches d'un accord sur le contrôle des armes à feu, et le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a promis une action rapide sur tout accord bipartisan. Une fois le projet de loi présenté, cela occupera probablement une grande partie de l'action du Sénat cette semaine.

Pour maintenir la pression, les défenseurs du projet de loi Big Tech ont demandé aux petites et moyennes entreprises et à d'autres personnes de contacter les législateurs par e-mail - ce que 26 000 d'entre eux ont fait, selon Evan Greer du groupe Fight for the Future.

Fight for the Future et d'autres groupes de défense ont également pris des dispositions pour que les partisans passent 3 900 appels aux législateurs, selon Greer.

Les opposants ont également maintenu la pression.

Une longue liste d'anciens responsables de l'application des lois antitrust, qui enseignent aujourd'hui l'économie, le droit ou le commerce, a envoyé lundi une lettre aux sénateurs affirmant que le projet de loi "est susceptible de réduire l'innovation et de nuire aux consommateurs".

Parmi les signataires figurent Doug Melamed et Carl Shapiro, qui ont tous deux précédemment travaillé dans la division antitrust du ministère de la Justice.

Depuis le début, les projets de loi ont fait l'objet d'un lobbying intense, les opposants mettant en garde contre des conséquences désastreuses telles que l'incapacité à protéger les consommateurs contre les pirates informatiques et les violations de la vie privée. Les partisans affirment que la législation est nécessaire pour empêcher la stagnation du marché de la technologie.