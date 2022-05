Les défenseurs ukrainiens émergent des ruines de Mariupol et leur sort est incertain alors que le siège prend fin.

Reuters a vu des bus quitter l'aciérie, où les défenseurs avaient tenu bon dans un complexe de bunkers et de tunnels, dans un convoi escorté par des véhicules blindés russes. Cinq d'entre eux sont arrivés dans la ville de Novoazovsk, tenue par les Russes, où Moscou a déclaré que les blessés seraient soignés.

Ce qu'il adviendra des combattants n'était pas clair. Le Kremlin a déclaré que Poutine avait personnellement garanti que les prisonniers seraient traités selon les normes internationales.

Mais un témoin de Reuters a déclaré que sept bus transportant des combattants ukrainiens de la garnison Azovstal sont arrivés dans une ancienne colonie pénitentiaire dans la ville d'Olenivka, contrôlée par la Russie, près de Donetsk.

L'agence de presse TASS a déclaré qu'un comité russe prévoyait d'interroger les soldats, dont beaucoup sont membres du bataillon Azov, dans le cadre d'une enquête sur ce que Moscou appelle "les crimes du régime ukrainien".

Le dénouement d'une bataille qui est devenue le symbole de la résistance ukrainienne a eu lieu alors que les forces d'invasion de la Russie luttaient ailleurs, les troupes se retirant des faubourgs de Kharkiv dans le nord-est.

Sur le front international, le Premier ministre suédois Magdalena Andersson a déclaré que la Suède et la Finlande déposeront mercredi leurs demandes respectives d'adhésion à l'OTAN, abandonnant leur politique de neutralité de longue date face aux inquiétudes concernant les intentions plus larges de Poutine.

Les dirigeants ont exprimé leur optimisme quant à leur capacité à surmonter les objections de la Turquie à leur adhésion, dans le cadre d'une activité diplomatique intense visant à faciliter leur entrée dans l'alliance de 30 pays.

Leur démarche entraînera l'expansion même de l'alliance occidentale que Poutine a invoquée comme l'une des principales justifications de ce qu'il appelle son "opération militaire spéciale".

VILLE EN RUINES

La prise complète de Marioupol est la plus grande victoire de la Russie depuis son invasion du 24 février et donne à Moscou le contrôle total de la côte de la mer d'Azov et une étendue ininterrompue de l'est et du sud de l'Ukraine.

Mais la ville portuaire est désormais en ruines, et l'Ukraine estime que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées sous des mois de bombardements et de siège russes.

La Russie a déclaré qu'au moins 256 combattants ukrainiens avaient "déposé les armes et s'étaient rendus", dont 51 gravement blessés. L'Ukraine a déclaré que 264 soldats, dont 53 blessés, étaient partis.

Une vidéo du ministère russe de la défense a montré des combattants quittant l'usine, certains portés sur des civières, d'autres les mains en l'air pour être fouillés par les troupes russes.

Alors que les deux parties ont parlé d'un accord selon lequel toutes les troupes ukrainiennes abandonneraient l'immense aciérie, de nombreux détails n'ont pas encore été rendus publics, notamment le nombre de combattants restant à l'intérieur, et si une forme quelconque d'échange de prisonniers avait été convenue.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré lors d'un briefing que Kiev ne divulguerait pas le nombre de combattants se trouvant à l'intérieur de l'usine tant que tous ne seraient pas en sécurité.

"La garnison de 'Marioupol' a rempli sa mission de combat", a déclaré l'état-major général des forces armées ukrainiennes dans un communiqué.

"Le commandement militaire suprême a ordonné aux commandants des unités stationnées à Azovstal de sauver la vie du personnel."

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré : "L'Ukraine a besoin de héros ukrainiens vivants".

Le vice-premier ministre ukrainien, Iryna Vereshchuk, a déclaré que Kiev avait l'intention d'organiser un échange de prisonniers pour les blessés une fois leur état stabilisé, mais aucune des parties n'a révélé les termes d'un accord spécifique.

Natalia, épouse d'un marin parmi ceux qui se sont terrés dans l'usine, a déclaré à Reuters qu'elle espérait "qu'il y aura un échange honnête". Mais elle était toujours inquiète : "Ce que la Russie fait maintenant est inhumain".

Dans une déclaration lundi, le régiment Azov, la principale unité ukrainienne qui avait tenu bon dans l'aciérie, a déclaré avoir atteint son objectif au cours de 82 jours de résistance en rendant possible la défense du reste du pays.

Le régiment, qui fait désormais partie des forces de défense territoriale de l'Ukraine, était à l'origine une milice d'extrême droite, et Moscou a présenté la défaite de ses combattants comme un élément central de son objectif déclaré de "dé-nazification" de l'Ukraine. La Russie leur reproche de maltraiter les russophones, l'une de ses justifications de guerre, que Kiev et ses soutiens occidentaux qualifient de prétexte bidon.

Des législateurs russes de premier plan se sont prononcés contre tout échange de prisonniers. Vyacheslav Volodin, président de la Douma d'État, la chambre basse de la Russie, a déclaré : "Les criminels nazis ne devraient pas être échangés". Le législateur Leonid Slutsky, l'un des négociateurs de la Russie dans les pourparlers avec l'Ukraine, a qualifié les combattants évacués d'"animaux à forme humaine" et a déclaré qu'ils devraient être exécutés.

Les Nations Unies et la Croix-Rouge affirment que le véritable bilan du siège n'a pas encore été établi, mais il est certain qu'il s'agit du pire bilan en Europe depuis les guerres des années 1990 en Tchétchénie et dans les Balkans.

Pendant des mois, les habitants de Mariupol ont été poussés dans des caves sous des bombardements perpétuels, sans accès à la nourriture, à l'eau fraîche ou au chauffage, et les corps jonchent les rues.

Deux frappes - sur une maternité et un théâtre où se réfugiaient des centaines de personnes - sont devenues des emblèmes mondiaux de la tactique russe consistant à dévaster les centres de population.

Des milliers de civils auraient été enterrés dans des fosses communes ou des fosses de fortune dans des jardins, et l'Ukraine affirme que Moscou a déporté de force des milliers de résidents en Russie.

Moscou nie avoir ciblé des civils ou les avoir déportés.

L'UKRAINE AVANCE

Ailleurs, les forces ukrainiennes ont progressé à leur rythme le plus rapide depuis plus d'un mois, chassant les forces russes de la zone autour de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine.

L'Ukraine affirme que ses forces ont atteint la frontière russe, à 40 km (25 miles) au nord de Kharkiv. Elles ont également poussé au moins jusqu'à la rivière Siverskiy Donets, à 40 km à l'est, où elles pourraient menacer les lignes d'approvisionnement de l'avancée principale de la Russie dans le Donbas.

La Russie continue de presser cette avancée malgré les lourdes pertes subies.

Mardi également, le président Zelenskiy s'est entretenu par téléphone avec le président français Emmanuel Macron, qui lui a dit que les livraisons d'armes françaises à l'Ukraine s'intensifieraient dans les jours à venir et que la France était prête à répondre à des demandes d'aide supplémentaires.

M. Macron a également déclaré que la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne serait examinée par les membres de l'UE lors d'un sommet en juin.