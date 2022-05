Les défenseurs ukrainiens tiennent bon dans la ville de Donbas sous un feu nourri

Les bombardements étaient si intenses qu'il n'a pas été possible d'évaluer les victimes et les dégâts, a déclaré le gouverneur de la région de Luhansk, Serhiy Gaidai. Des dizaines de bâtiments ont été détruits au cours des derniers jours.

"La situation s'est extrêmement aggravée", a déclaré Gaidai.

Entre-temps, le gouvernement ukrainien a exhorté l'Occident à lui fournir davantage d'armes à plus longue portée afin de renverser le cours de la guerre, qui en est maintenant à son quatrième mois.

La bataille pour Sievierodonetsk, qui se trouve sur la rive orientale de la rivière Siverskyi Donets, est devenue le centre d'attention alors que la Russie réalise des gains lents mais solides dans le Donbas, qui comprend les régions de Luhansk et de Donetsk.

La Russie a concentré une énorme puissance de feu sur une petite zone, ce qui contraste avec les phases précédentes du conflit où ses forces étaient souvent trop dispersées.

Des analystes de l'Institute for the Study of War, basé à Washington, ont déclaré que les Russes n'avaient toujours pas réussi à encercler la ville et que les défenseurs ukrainiens leur avaient infligé des "pertes effrayantes".

Mais les Ukrainiens subissent également de sérieuses pertes eux-mêmes, tant civiles que combattantes, ont-ils déclaré dans un document d'information.

"Le président russe Vladimir Poutine inflige des souffrances indicibles aux Ukrainiens et exige des sacrifices horribles de son propre peuple dans le but de s'emparer d'une ville qui ne mérite pas ce coût, même pour lui", ont-ils déclaré.

La fixation de la Russie sur Sievierodonetsk a retiré des ressources d'autres fronts de bataille et, par conséquent, ils ont fait peu de progrès ailleurs.

"L'invasion russe de l'Ukraine qui visait à s'emparer et à occuper l'ensemble du pays est devenue une offensive désespérée et sanglante pour s'emparer d'une seule ville à l'est tout en défendant des gains importants mais limités au sud et à l'est", ont-ils déclaré.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la situation militaire dans le Donbas - dont certaines parties sont contrôlées par les séparatistes soutenus par Moscou - était très compliquée mais que les défenses tenaient bon dans un certain nombre d'endroits, dont Sievierodonetsk et Lysychansk.

"C'est indescriptiblement difficile là-bas. Et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont résisté à cet assaut", a-t-il déclaré dans son allocution vidéo nocturne.

ENVOYER DES FUSILS

M. Zelenskiy a également exprimé l'espoir que les alliés de l'Ukraine fournissent les armes dont elle a tant besoin et il s'attend à de "bonnes nouvelles" dans les jours à venir.

L'Ukraine a commencé à recevoir des missiles antinavires Harpoon du Danemark et des obusiers automoteurs américains, a déclaré samedi son ministre de la défense.

Le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak a réitéré son appel pour des lance-roquettes multiples à longue portée de fabrication américaine. Des responsables américains ont déclaré à Reuters que de tels systèmes étaient activement envisagés, et qu'une décision pourrait être prise dans les prochains jours.

"Il est difficile de se battre lorsque vous êtes attaqué à 70 km de distance et que vous n'avez rien pour riposter", a posté Podolyak sur Twitter. "Nous avons besoin d'armes efficaces".

Zelenskiy a déclaré dans une interview télévisée qu'il pensait que la Russie accepterait des pourparlers si l'Ukraine pouvait reconquérir tout le territoire qu'elle a perdu depuis l'invasion, lancée par Poutine le 24 février.

Néanmoins, M. Zelenskiy a exclu l'idée d'utiliser la force pour reconquérir tous les territoires que l'Ukraine a perdus au profit de la Russie depuis 2014, ce qui inclut la péninsule méridionale de Crimée, annexée par Moscou cette année-là.

"Je ne crois pas que nous puissions restaurer l'ensemble de notre territoire par des moyens militaires. Si nous décidons de suivre cette voie, nous perdrons des centaines de milliers de personnes", a-t-il déclaré.

La Russie affirme qu'elle mène une "opération militaire spéciale" pour démilitariser l'Ukraine et la débarrasser des nationalistes qui y menacent les russophones. L'Ukraine et les pays occidentaux affirment que les revendications de la Russie sont un faux prétexte pour une guerre d'agression.

Des milliers de personnes, dont de nombreux civils, ont été tuées et plusieurs millions ont fui leurs foyers, soit pour des régions plus sûres de l'Ukraine, soit vers d'autres pays.