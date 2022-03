Les délégations de l'Ukraine et de la Russie se rencontrent pour des pourparlers de paix : "Pas de poignée de main".

Les sirènes de raid aérien ont retenti dans toute l'Ukraine avant l'aube mardi, alors que les négociateurs ukrainiens et russes se rencontraient en Turquie pour les premières discussions en face à face depuis près de trois semaines, Kiev cherchant un cessez-le-feu sans compromis sur le territoire ou la souveraineté.

Le président turc Tayyip Erdogan a accueilli les délégations des deux parties en déclarant que "l'arrêt de cette tragédie" dépendait d'elles.

La télévision ukrainienne a rapporté que les pourparlers avaient commencé par "un accueil froid" et aucune poignée de main entre les délégations.

L'Ukraine et les États-Unis ont peu d'espoir d'une percée immédiate. Mais la reprise des pourparlers en face à face est un premier pas important vers un cessez-le-feu dans une invasion russe qui est bloquée sur la plupart des fronts mais qui inflige d'horribles souffrances aux civils piégés dans les villes assiégées.

Plus d'un mois après le début de la guerre, la plus grande attaque contre une nation européenne depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de 3,8 millions de personnes ont fui à l'étranger, des milliers de personnes ont été tuées et blessées, et l'économie de la Russie a été frappée par des sanctions.

Dans la ville portuaire assiégée de Mariupol, au sud du pays, près de 5 000 personnes ont été tuées, dont environ 210 enfants, selon les chiffres du maire. Ces chiffres ne peuvent être vérifiés.

Les survivants ont raconté des histoires poignantes de personnes mourant par manque de traitement médical, de corps enterrés partout où l'on trouve de l'espace, et de femmes accouchant dans des sous-sols.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré à propos des pourparlers en Turquie : "Nous n'échangeons ni personnes, ni terres, ni souveraineté".

"Le programme minimum sera les questions humanitaires, et le programme maximum est de parvenir à un accord sur un cessez-le-feu", a-t-il déclaré à la télévision nationale.

Un haut fonctionnaire du département d'État américain a déclaré que le président russe Vladimir Poutine ne semblait pas prêt à faire des compromis pour mettre fin à la guerre.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que les pourparlers n'avaient jusqu'à présent donné lieu à aucun progrès substantiel, mais qu'il était important qu'ils se poursuivent en personne.

Des images de l'intérieur du palais de Dolmabahce à Istanbul, où les pourparlers ont eu lieu, ont montré la présence du milliardaire russe Roman Abramovich, bien qu'il n'ait pas été immédiatement clair dans quel rôle. Abramovich semble avoir tenté de servir d'intermédiaire, notamment lors d'un voyage en Ukraine au début du conflit, au cours duquel il serait tombé malade avec plusieurs négociateurs ukrainiens.

Les sirènes de raid aérien à travers l'Ukraine ont été le dernier signe en date du recours croissant de la Russie aux frappes à longue portée, frappant des cibles éloignées des lignes de front pour tenter de paralyser les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Le ministère russe de la défense a déclaré mardi avoir frappé pendant la nuit un important dépôt de carburant dans la région de Rivne, dans l'ouest de l'Ukraine, à une grande distance de tout combat.

"L'ennemi continue à mener vilement des frappes de missiles et de bombes dans le but de détruire complètement les infrastructures et les zones résidentielles des villes ukrainiennes", a déclaré l'état-major de l'armée ukrainienne. "(Ils) se concentrent sur les installations de stockage de carburant afin de compliquer la logistique et de créer les conditions d'une crise humanitaire."

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE

Dans un discours prononcé lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a réitéré ses appels à l'Occident pour qu'il aille plus loin dans la punition de Moscou pour son invasion.

"Nous, les gens qui sont en vie, devons attendre. Tout ce que l'armée russe a fait jusqu'à présent ne justifie-t-il pas un embargo sur le pétrole ?"

Alors que les pays occidentaux ont imposé des sanctions sévères à Moscou, l'Europe, qui dépend fortement des importations d'énergie en provenance de Russie, s'est montrée jusqu'à présent réticente à agir pour les bloquer.

Des représentants des gouvernements américain et allemand doivent rencontrer cette semaine à Berlin des dirigeants de l'industrie énergétique pour discuter des moyens de stimuler les approvisionnements alternatifs pour l'Allemagne. Le Kremlin a exigé que l'Occident paie le gaz russe en roubles, et non en euros, mais il tente de décider d'un mécanisme pour cela.

TRAPPÉ

Dans les villes ukrainiennes assiégées où les conditions sont désespérées, la menace d'attaques russes a bloqué les voies de sortie pour les civils. À Mariupol, le maire a déclaré qu'environ 160 000 personnes étaient toujours piégées.

"Il n'y a pas de nourriture pour les enfants, surtout les nourrissons. Ils ont accouché dans les sous-sols parce que les femmes n'avaient nulle part où aller pour accoucher, toutes les maternités ont été détruites", a déclaré à Reuters une épicière de Mariupol qui n'a donné que le nom de Nataliia, après avoir atteint la ville voisine de Zaporizhzhia.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale" pour désarmer et "dénazifier" son voisin. L'Ukraine et l'Occident affirment que Poutine a lancé une guerre d'agression non provoquée.

Depuis les derniers pourparlers en personne le 10 mars, lorsque le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré qu'un cessez-le-feu n'était même pas à l'ordre du jour, la dynamique sur le champ de bataille est passée en faveur de l'Ukraine, donnant aux responsables ukrainiens un certain espoir que la Russie pourrait être prête à négocier la fin des combats.

"Nous avons détruit le mythe de l'invincible armée russe. Nous résistons à l'agression de l'une des armées les plus puissantes du monde et nous avons réussi à lui faire changer ses objectifs", a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

L'armée russe a signalé la semaine dernière qu'elle se concentrerait sur l'expansion du territoire tenu par les séparatistes dans le sud-est de l'Ukraine. Kiev affirme que les troupes russes continuent de tenter d'encercler la capitale, bien que les Ukrainiens les aient repoussées à cet endroit, dans le sud et dans le nord-est.

Les parties se sont entretenues par liaison vidéo ces dernières semaines et ont toutes deux discuté publiquement d'une formule selon laquelle l'Ukraine pourrait accepter une sorte de statut neutre.

Mais aucune des parties n'a bougé sur les exigences territoriales de la Russie, notamment la Crimée, que Moscou a saisie et annexée en 2014, et les territoires orientaux connus sous le nom de Donbas, que Moscou exige que Kiev cède aux séparatistes pro-russes.