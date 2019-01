Les demandes de Theresa May n'ont pas changé, selon le Telegraph

18 janvier (Reuters) - Les demandes formulées par la Première ministre britannique dans le cadre de ses négociations avec les dirigeants européens n'ont pas changé, malgré le rejet de son plan de sortie de l'Union à la Chambre des Communes, rapporte vendredi le Telegraph.

Theresa May réclame toujours l'instauration d'une durée maximale et contraignante pour le "backstop", la clause de sauvegarde censée éviter l'instauration d'une frontière entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, ainsi qu'un droit de retrait unilatéral ou la promesse qu'un accord commercial sera conclu avant 2021 pour éviter l'entrée en vigueur du "backstop", explique le quotidien.

La Première ministre devait s'entretenir dans la journée avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne.

(Kanishka Singh, Jean-Philippe Lefief pour le service français)