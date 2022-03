Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage diminuent encore aux États-Unis, alors que le marché du travail se resserre

Les rapports optimistes de jeudi sont de bon augure pour le rapport sur l'emploi de février, qui sera publié vendredi. Les économistes prévoient un nouveau mois de croissance solide de l'emploi, la vague d'infections de la variante Omicron COVID-19 ayant considérablement diminué.

"Les demandes d'allocations chômage, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis Omicron, sont le signe d'un rapport sur l'emploi plus solide demain, où le marché du travail laisse derrière lui ses problèmes de pandémie", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York.

Les demandes initiales d'allocations de chômage ont diminué de 18 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 215 000 pour la semaine terminée le 26 février, soit le niveau le plus bas depuis le 1er janvier, selon le département du travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 225 000 demandes pour la dernière semaine.

La deuxième baisse hebdomadaire consécutive des demandes les a éloignées du niveau de 290 000 atteint à la mi-janvier.

Les demandes non ajustées ont chuté de 21 285 pour atteindre 194 693 la semaine dernière, en raison d'importantes baisses en Californie et au Michigan, qui ont compensé un bond des demandes au Massachusetts et au Rhode Island.

Avec un nombre presque record de 10,9 millions d'offres d'emploi à la fin du mois de décembre, les entreprises conservent leurs travailleurs.

Les demandes d'indemnisation pourraient bientôt repasser sous la barre des 200 000. La dernière fois qu'elles sont passées sous ce niveau, c'était au début du mois de décembre.

Les demandes d'indemnisation ont chuté depuis le niveau record de 6,149 millions au début d'avril 2020. Le nombre de personnes recevant des prestations après une première semaine d'aide a légèrement augmenté de 2 000 pour atteindre 1,476 million au cours de la semaine terminée le 19 février. Les conditions tendues du marché du travail alimentent la croissance des salaires, ce qui ajoute aux pressions inflationnistes.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi aux législateurs que "le marché du travail est extrêmement tendu".

M. Powell a déclaré qu'il serait favorable à une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de politique générale de la banque centrale américaine des 15 et 16 mars et qu'il serait "prêt à agir de manière plus agressive" si l'inflation ne diminue pas aussi rapidement que prévu.

Les actions américaines ont ouvert en hausse. Le dollar a augmenté par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont baissé.

LES LICENCIEMENTS CHUTENT

Bien que la guerre de la Russie contre l'Ukraine présente un risque pour le marché du travail en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement, les économistes s'attendent à ce que le marché du travail récupère cette année tous les emplois perdus pendant la pandémie de COVID-19. Les prix du pétrole, du blé et d'autres produits de base ont grimpé en flèche, ce qui alimentera davantage l'inflation.

Selon une enquête menée par Reuters auprès d'économistes, le nombre d'emplois non agricoles devrait augmenter de 400 000 en février, après avoir augmenté de 467 000 en janvier. Le taux de chômage devrait tomber à 3,9 %, contre 4,0 % en janvier.

Les attentes d'un bon rapport sur l'emploi ont été renforcées par un rapport distinct publié jeudi par le cabinet de reclassement international Challenger, Gray & Christmas, selon lequel les employeurs américains ont annoncé 15 245 suppressions d'emplois en février, soit une baisse de 20 % par rapport à janvier. Les licenciements ont diminué de 56 % par rapport à l'année dernière.

Les entreprises ont également annoncé qu'elles prévoyaient d'embaucher 215 127 personnes le mois dernier, soit le plus grand nombre d'embauches en février depuis que Challenger a commencé à suivre les chiffres mensuels en 2002. Ce chiffre est à comparer aux 77 630 emplois annoncés en janvier.

"Les derniers chiffres montrent une fois de plus que la création d'emplois est forte et que les employeurs continuent à conserver leurs effectifs", a déclaré Andrew Challenger, vice-président senior de Challenger, Gray & Christmas. "Le bouleversement du marché du travail provient des démissions".

L'augmentation des embauches prévues a été menée par les détaillants, avec 114 118 emplois annoncés. Les entreprises du secteur du divertissement et des loisirs ont prévu d'ajouter 22 369 emplois à leurs effectifs. Le secteur public a annoncé son intention d'embaucher 17 266 travailleurs. Les employeurs de l'industrie automobile prévoient d'augmenter l'emploi de 14 486 personnes.