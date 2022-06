Les demandeurs d'asile disent que le Rwanda est meilleur que la Libye, mais ils tenteront à nouveau l'Europe

Le premier vol de demandeurs d'asile en provenance de Grande-Bretagne doit partir mardi soir pour Kigali, bien que seule une poignée de personnes puisse être à bord, en raison d'une rafale de contestations juridiques de dernière minute.

La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle prévoyait d'envoyer toute personne prise en train d'essayer d'entrer illégalement dans le pays, une ligne dure dont elle espère qu'elle réduira la migration. Mais les critiques du plan ont soulevé des questions sur son coût et son éthique. Cette année, la guerre et les catastrophes climatiques devraient forcer un nombre record de personnes à fuir leur foyer.

Ce n'est pas la première fois que le Rwanda accueille des demandeurs d'asile d'un pays tiers.

Kigali, l'Union africaine et l'agence des Nations unies pour les réfugiés ont convenu en 2019 que les migrants détenus dans de sordides centres de détention libyens pourraient être évacués volontairement vers le Rwanda sur des vols opérés par les Nations unies.

Peter Nyuon était parmi eux. Il a fui son Soudan du Sud natal après que son père et son grand-père aient été tués dans des combats. Essayant de rejoindre l'Europe, il est resté coincé dans un centre de détention libyen pendant un an avant que les Nations Unies ne l'emmènent au camp de Gashora au Rwanda.

Les conditions sont bien meilleures au Rwanda, dit Nyuon, mais lui et beaucoup d'autres migrants envoyés de Libye sont déterminés à atteindre l'Europe.

"Tant que je vais en Europe... c'est mon objectif", a déclaré Nyuon.

Il a déjà vu plusieurs personnes être officiellement réinstallées à Gashora - plus de 600 sur un total de 1 000, selon les responsables.

"Je ne peux pas vivre ici pour toujours. Quand j'arriverai en Europe ou au Canada, j'étudierai et je travaillerai", a fait écho l'Erythréen Teame Goitom. "J'ai quitté l'Érythrée parce qu'il y a une dictature. Je veux aller en Europe parce qu'il y a la liberté."

Les 10 demandeurs d'asile qui ont parlé à Reuters ont déclaré qu'ils attendaient une réinstallation officielle et légale.

Les demandeurs d'asile n'ont pas le choix du pays où ils pourraient aller et Nyuon ne sait pas où il pourrait se rendre.

Des personnes originaires de Gashora ont été réinstallées au Canada, en Suède, en Norvège, en France, en Finlande et en Belgique.

Israël a tenté un programme de transfert de migrants similaire à celui de la Grande-Bretagne à partir de 2014, en envoyant principalement des demandeurs d'asile soudanais et érythréens au Rwanda et en Ouganda. Mais la plupart sont repartis peu après et se sont dirigés vers le nord, en ayant parfois recours à des passeurs, a constaté l'Initiative internationale pour les droits des réfugiés en 2015.

Les Nations unies ont déclaré que la décision de la Grande-Bretagne de transférer les demandeurs d'asile au Rwanda est "tout à fait erronée". L'accord libyen était raisonnable car il protégeait les migrants de la torture, de la violence sexuelle et de la détention indéfinie, ont déclaré des responsables.

La Grande-Bretagne "exporte sa responsabilité vers un autre pays", a déclaré lundi le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

Le premier groupe de migrants en provenance de Grande-Bretagne sera hébergé près de la capitale rwandaise au Hope Hostel, qui peut accueillir 100 personnes.

L'auberge de 50 chambres est propre, récemment rénovée et les chambres peintes en jaune abritaient jusqu'à récemment des survivants du génocide rwandais.

"Les migrants seront libres. Ce n'est pas une prison. C'est comme un foyer", a déclaré Ismail Bakina, le gestionnaire du bâtiment.